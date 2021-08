A6 bei Eschelbach. (jubu) Ein brennender Lastagen blockiert seit dem Spätnachmittag die Autobahn A6 bei Sinsheim in Richtung Heilbronn. Gegen 16.15 Uhr war den Rettungskräften der Brand eines Lastwagens zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim gemeldet worden. Der Fahrer des mit Stückgut beladenen Sattelzuges hatte sein Gefährt noch auf dem Standstreifen abstellen und unverletzt verlassen können.

Zufällig vorbeifahrende Kräfte des THW Ingolstadt, die sich auf dem Rückweg von einem Hochwassereinsatz befanden, sicherten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrleute aus Wiesloch gegen den fließenden Verkehr ab. "Beim Eintreffen der Kräfte stand das Fahrerhaus in Vollbrand und hatte bereits auf den Laderaum übergegriffen", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Ronald von der Feuerwehr Wiesloch.

Das geladene Stückgut schmolz bei dem Brand teilweise und musste am Abend aufwändig von der Fahrbahn entfernt werden. Um die benötigten Mengen an Wasser an die Einsatzstelle zu bringen und den Löscheinsatz zu unterstützen, war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Sinsheim mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 18.14 Uhr