A6 am Weinsberger Kreuz. (pol/jasch) Die Autobahn A6 in Richtung Mannheim musste nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Circa 250.000 Euro Sachschaden, sowie ein Schwer- und ein Leichtverletzter waren die Folge des Unfalls zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Autobahnkreuz Weinsberg.

Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Volvo-Sattelzug auf der rechten Spur auf ein Stauende auf und kollidierte mit dem vor ihm stehenden Daimler-Benz eines 60-Jährigen. Der 60-Jährige wurde in der Folge auf den Tanklaster eines 50-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer des Volvo wurde schwer verletzt, der Fahrer des vorausfahrenden Lastwagens leicht. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Erstversorgung war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein weiterer Lastwagen wurde durch den Aufprall abgewiesen und blockierte die Autobahn komplett. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A6 bis etwa 14.30 Uhr gesperrt. Es entstand ein Stau von rund 14 Kilometern.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 17.37 Uhr

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 16.34 Uhr