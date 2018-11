Heilbronn. (dpa-lsw) Die vielbefahrende Autobahn 6 bei Heilbronn wird am übernächsten Wochenende mehrere Stunden gesperrt. Grund ist der Abriss und Neubau einer Brücke, die über die Autobahn führt. Für die Installation einer Ersatzbrücke wird die A6 zunächst am Sonntag, den 25. November, gesperrt: Zwischen 2.00 und 7.00 Uhr kann sie zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim nicht befahren werden, wie der private Betreiber ViA6West GmbH & Co. KG am Donnerstag weiter mitteilte.

Eine längere Sperrung kommt auf die Nutzer der wichtigen Ost-West-Verbindung dann im Dezember - am Wochenende 15./16. - zu. Für den Abbruch der alten Brücke wird die A6 von Samstag (15. Dezember) ab 20.00 Uhr im genannten Streckenabschnitt in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Sonntag (16. Dezember) 20.00 Uhr.

Für beide Vollsperrungen gelten für Autofahrer folgende Umleitungsempfehlungen: Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim ausfahren und der U 62 folgen. Richtung Nürnberg sollen Fahrer an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausfahren und der U65 folgen.