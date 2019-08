A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Noch einmal Glück hatte der Fahrer eines Mercedes-Sprinters bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der Autobahn A6. Der Mann aus dem Raum Winnenden war gegen 9 Uhr zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Bad Rappenau platzte bei voller Fahrt der rechte Hinterreifen des Wagens, wodurch der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke schleuderte.

Offenbar hat der Fahrer in der Situation gut reagiert und konnte Schlimmeres verhindern: Einer Augenzeugin zufolge war der Transporter zwischen den Fahrzeugen über die Autobahn geschleudert, weshalb niemand gefährdet wurde. Während der Sprinter noch einige hunderte Meter ausrollte, verteilten sich Reifenteile auf der gesamten Fahrbahn. Der Fahrer wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und kam dann zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus.

Die Feuerwehr Sinsheim wurde ebenfalls alarmiert, da der Kleintransporter zunächst verdächtig rauchte. Jedoch gab es schnell Entwarnung: Es handelte sich vermutlich um verdampfende Flüssigkeit.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren der rechte Fahrstreifen sowie die Standspur gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein Stau von rund vier Kilometern Länge.