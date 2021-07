Bad Rappenau. (pol/lyd) Schon wieder kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau, in Fahrtrichtung Nürnberg, teilt die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr hatte sich in dem Bereich ein Lkw-Stau gebildet. Ein 36-jähriger Sattelzuglenker hatte dies offensichtlich nicht bemerkt und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h ungebremst auf einen weiteren Sattelzug auf. Dessen 46-jähriger Lenker fuhr nur noch mit einer minimalen Geschwindigkeit. Durch den Aufprall wurde der kroatische Sattelzug auf den vor ihm befindlichen Sattelzug eines 50-jährigen Fahrers geschoben und dieser wiederum auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 37-Jährigen.

Der Unfallverursacher aus wurde bei dem Unfall in seiner Zugmaschine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 46-jährige Fahrer des zweiten Lkws wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die beiden anderen beteiligten Brummi-Lenker wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt.

Während der Unfallverursacher Aprikosen geladen hatte, befanden sich in dem Auflieger des zweiten Lkw Holzprodukte. Der Sattelzug des dritten Fahrers war unbeladen und auf dem vierten Sattelzug befanden sich Obst und Gemüse. Insgesamt wird der Sachschaden an allen vier Lkw auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfall liefen auch ca. 1000 Liter Dieselkraftsoff aus den Tanks der Zugmaschinen aus. Der Kraftstoff konnte an der Autobahn aufgefangen werden.

Zur Bergung der verunglückten Fahrzeuge waren unter anderem Feuerwehr und THW eingesetzt. Daneben waren der Rettungsdienst sowie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Autobahn musste zwischen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau voll gesperrt werden. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern, da sich die Bergung der Fahrzeuge teilweise schwierig gestaltet.

Der Verkehr wird über die B39 zwischen den beiden Anschlussstellen umgeleitet. Die zwischen den beiden Ausfahrten im Stau stehenden Fahrzeuge konnten die Unfallstelle unter Anweisung der Polizei langsam passieren, so dass auch sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Am Morgen sind nun zwei Spuren wieder freigegeben. Eine sei wegen der Fahrbahnreinigung noch gesperrt, sagt ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage: "Die ersten beiden Zugmaschinen hatten sich derart verkeilt, dass die Bergung schwierig war", teilt er mit. Zudem musste das geladene Obst teilweise händisch von der Fahrbahn entfernt werden. Nun sei man noch dabei, die gesperrte Fahrbahn vom restlichen Dieselkraftstoff zu reinigen.

Donnerstag, 8. Juli 2021, 08.35 Uhr

