Drogenspürhund Jax beschnuppert erneut drei Gepäckstücke, bei denen er zuvor angeschlagen hatte. Am Ende wird er nicht fündig. Foto: A. Guzy

Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Kein guter Tag für den Firmenchef im schwarzen Geländewagen: Erst wird sein Angestellter kontrolliert, und weil dessen Kleintransporter nicht versichert ist, kratzt die Polizei noch an Ort und Stelle die Zulassungsplakette vom Nummernschild. Als später der herbei telefonierte Chef eintrifft, wird der Autobahnparkplatz "Bauernwald" für ein paar Stunden zum unfreiwilligen Firmenparkplatz, denn auch der Geländewagen ist nicht versichert, was der Boss wohl "vergessen" hat, die Polizei jedoch schnell herausfindet. Nun steht sein zwangsentstempelter Jeep neben dem Transporter in der Mittagssonne. Daneben schmoren Angestellter und Boss auf einer Bank und warten auf den Abschleppdienst.

Ein paar Meter entfernt macht sich ein junges Pärchen auf dem Feldweg neben der Autobahn auf zu einem Spaziergang. Was sollen die beiden auch sonst tun, hier, zwischen dem mannshohen Parkplatzzaun und der Fahrbahn im Niemandsland an der A6? Ihr Wagen war ebenfalls nicht versichert, der Fahrer zudem bekifft. Sie kommen nicht von hier. Es kann Stunden dauern, bis jemand sie abholt.

Für die Polizei sind die vier Wartenden allerdings nur "Beifang". Geduld müssen an diesem Montag vor allem die Passagiere mehrerer Busse haben – und die sind nicht auf Kaffeefahrt oder als fidele Reisegruppe unterwegs zur Landesgartenschau. Es sind die bunt zusammengewürfelten Gruppen der Fernreisebusse, die die Polizei besonders interessieren. Denn wer weiß schon, wer neben ihm sitzt, wenn einsteigt?

Es kann das unbescholtene Gretchen Müller sein, das sich möglichst preisgünstig auf den Weg zu Verwandten gemacht hat, aber eben auch jemand, der einiges auf dem Kerbholz und Verbotenes im Gepäck hat. "Reisende Straftäter", darauf haben es Polizei und Zoll vor allem abgesehen, bei ihrer mehrstündigen Kontrollaktion an der Autobahn, deren Zwischenbilanz Nicole Heyne, die Leiterin der Autobahnfahndung, gegen 14 Uhr mit einem kurzen, aber zufriedenen "gut" kommentiert.

Mit modernster Technik lässt sich in kurzer Zeit auch ein ganzer Stapel Ausweise überprüfen. Foto: A. Guzy

Bis dahin sind besagte drei Fahrzeuge "entstempelt" und fast 30 Anzeigen in Arbeit, vor allem wegen Drogenbesitzes, verbotener Waffen, oder weil jemand gegen das Ausländergesetz verstoßen hat. Ein möglicherweise "dicker Fisch" kommt hinzu, aber dazu später. Gerade lotsen Fahnder im Zivilfahrzeug den nächsten Bus auf den Parkplatz.

Der weitere Ablauf ist eine kleine Choreografie: Von allen Seiten treten Polizisten an den Bus heran, dann werden die Papiere des Fahrers kontrolliert, im Bus die Pässe der Reisenden eingesammelt, anschließend wird das Gepäckfach geöffnet. Während die Ausweise im Scanner verschwinden – "ein neues, ganz starkes System", wie der bedienende Kriminaltechniker sagt, weil es das Dokument unter anderem zeitgleich mit Weiß- und Infrarotlicht beleuchtet, den Chip ausliest und die Plausibilität der Angaben prüft – ziehen mehrere Polizisten Handschuhe über und wuchten Koffer um Koffer aus dem Gepäckraum.

Etliche Fahrgäste sind bereits ausgestiegen, manche mit Kaffeebecher und Dreh-Tabak in der Hand. Das wird dauern, das ist allen klar, spätestens als Jax, hochbeinig und hechelnd, aus dem Polizeitransporter springt und mit bebenden Flanken hektisch die in zwei Reihen ausgelegten Koffer und Taschen beschnuppert. Schon bei der dritten Tasche fiepst der Rauschgiftspürhund aufgeregt, danach auch bei einem Trolley und einem Koffer. Weil Jax’ "Anzeigeverhalten" aber nicht eindeutig ist, darf er die drei zur Seite geräumten Gepäckstücke später nochmals beschnuppern. Am Ende findet er nichts. Ebenso wenig wie seine "Kollegin" Liz, die Sprengstoffe erschnüffeln kann. Das große, blaue Zelt für Körperkontrollen wird nicht gebraucht, und auch die Ausweise der Reisenden sind in Ordnung; nach eineinhalb Stunden kann der Bus weiterfahren.

Die vier "Zwangsentstempelten" warten noch immer auf Hilfe, als ein roter Sprinter auf den Parkplatz rollt und Augenblicke später erneut ein Bus, ein sichtlich betagtes Modell aus Bosnien/Herzegowina, aber immerhin nachträglich klimatisiert und mit W-Lan ausgestattet, was die folgende Zwangspause für die Fahrgäste wohl erträglicher macht.

Zwangsentstempelt: Liegt kein Versicherungsschutz vor, fackelt die Polizei nicht lange. Foto: A. Guzy

Zu diesem Zeitpunkt ist das mehrere Dutzend Beamte starke Polizeiaufgebot allerdings merklich ausgedünnt: Erst saust ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht am Parkplatz vorbei, dann wird es kurz hektisch. Funksprüche, sprintende Beamte, zuschlagende Autotüren: Mehrer Einsatzwagen rasen in Richtung Bad Rappenau. Dort, also nach dem Parkplatz, hat eine Streife ein verdächtiges Auto bemerkt und gestoppt. Der Fahrer konnte allerdings über die Felder flüchten und wird nun gesucht. Es ist der erhoffte möglicherweise "dicke Fisch" – vielleicht ein reisender Einbrecher, vielleicht ein Dealer, das wird die Durchsuchung seines Autos ergeben. "Das ist für mich ein Erfolg", sagt Polizeihauptkommissarin Heyne. Den Namen des Mannes haben die Beamten jedenfalls schon, und ohne triftigen Grund dürfte er wohl kaum stiftengegangen sein. Gefasst wurde der Mann bislang nicht.

Autobahnen wie die A6 sind Transitrouten, auf denen Fernreisebusse täglich zigtausende Menschen verhältnismäßig schnell quer durchs Land und durch Europa bringen. Dass in dieser anonymen Masse auch Kriminelle leicht untertauchen und sich nicht selten mit gefälschten Papieren von A nach B chauffieren lassen, wissen die Polizisten von zahlreichen ähnlichen Aktionen, bei denen sie teilweise in jedem einzelnen der kontrollierten Busse fündig wurden. Die Statistik ist eindeutig und die "Trefferquote" hoch, übrigens auch bei gemieteten Kleintransportern. Insgesamt wurden an diesem Tag 275 Personen und fast 120 Fahrzeuge überprüft.

Dass solche Großkontrollen dennoch die Ausnahme sind, liegt an der enormen Logistik, die noch dazu von Spezialisten verschiedener Dienststellen gemeinsam gestemmt werden muss, und an der bald beginnenden Reisezeit. Dann werden die Beamten vermehrt mit Staus und Unfällen zu tun haben – und die Fernreisebus-Passagiere wohl oft länger Zeit im stehenden Bus verbringen als bei der Aktion auf dem Parkplatz.

Dass die meisten der hier kontrollierten Passagiere dennoch ziemlich genervt sind, weiß Polizeisprecher Carsten Diemer natürlich. Aber es geht neben den direkten Erfolgen eben auch um das Zeichen an Straftäter, dass ihnen auch in Fernreisebussen die Aufmerksamkeit der Polizei sicher ist – ganz im Gegensatz zu dem gegen 15 Uhr noch immer wartenden "entstempelten" Paaren. Sie werden von den Beamten kaum noch eines Blickes gewürdigt, jedenfalls, solange sie nicht versuchen, sich ans Steuer zu setzen. Das Quartett wird diesen Tag verfluchen – die Polizei wird ihn erfolgreich nennen.