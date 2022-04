A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Autobahn A6 Richtung Heilbronn am Donnerstagmorgen voll gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Fahrer eines 3,5-Tonners gegen 7.20 Uhr auf der Autobahn zwischen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim, als er in Höhe von Kirchhausen von der mittleren auf die rechte Spur wechselte. Dabei übersah er jedoch den dort aufgrund eines Rückstaus bremsenden Sattelzug und prallte in dessen Heck.

Der Kleintransporter-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Heilbronn aus der Fahrerkabine befreit werden. Der Fernfahrer im Lkw erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn unter anderem wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau aus- und über die U65 nach Heilbronn umgeleitet. Die Sperrung konnte gegen neun Uhr aufgehoben werden. Es bildete sich ein Rückstau von zeitweise acht Kilometer Länge.

Update: Donnerstag, 7. April 2022, 09.53 Uhr