A6 bei Bad Rappenau. (pol/rl) Wieder zu einem schweren Unfall, aber diesmal mit glimpflichem Ausgang, kam es auf der A6 am späten Mittwochabend. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer war kurz vor 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim in Richtung Nürnberg unterwegs. Am Ende einer Baustelle geriet der Wagen in der Fahrbahn-Verschwenkung zu weit nach rechts und seitlich zwischen Zugmaschine und Anhänger eines Lastzuges. Hier verkeilte sich der BMW und wurde mehr als 100 Meter mitgeschleift, bevor das Gespann dann stehenblieb.

Aufgrund der Zeugenmeldungen zum Unfall wurde zunächst ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdiensten zum Unfallort geschickt. Hier stellte sich dann glücklicherweise heraus, dass keiner der BMW-Insassen bei dem Unfall verletzt wurde.

Allerdings musste die Autobahn an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden, danach waren zwei der drei Fahrspuren noch eineinhalb Stunden lang gesperrt. Dementsprechend kam es zu längeren Staus.