A6 bei Bad Rappenau. (pol/mare) Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag mit zwei Fahrzeugen war die Autobahn A6 Richtung Heilbronn teilweise gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann kurz nach 11 Uhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim in Richtung Nürnberg. Wenige hundert Meter nach der Auffahrt Bad Rappenau war er mit voller Wucht in das Heck eines am Stau-Ende stehenden Lastwagens geprallt. Nur durch Umlenken im letzten Moment konnte er einen Aufprall mit der Fahrerseite in das Heck des 40-Tonners verhindern.

Die Beifahrerseite des Pritschenwagens mit Anhänger wurde beim Frontal-Aufprall jedoch völlig zertrümmert. Der Fahrer, der alleine unterwegs war, blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten waren die rechte und mittlere Fahrspur längere Zeit gesperrt. Es bildete sich ein über sechs Kilometer langer Rückstau.

Update: Donnerstag, 27. Januar 2022, 13.04 Uhr