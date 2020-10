Heilbronn/Bad Rappenau. (RNZ) Für die Demontage der Behelfsbrücke über die Autobahn bei Heilbronn-Biberach ist am Wochenende 23. bis 25. Oktober, eine Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau erforderlich. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, erfolgt diese in zwei Zeitfenstern.

> In Fahrtrichtung Mannheim: Am Freitag, 23. Oktober, ist die A6 ab 21 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim bis Samstag, 24. Oktober, 16 Uhr voll gesperrt. Umleitungsempfehlung: An der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim (36) ausfahren und der U 62 folgen.

> In Fahrtrichtung Nürnberg: Am Samstag, 24. Oktober, beginnt die zweite Vollsperrung der Fahrtrichtung Nürnberg um 8 Uhr und dauert bis Sonntag, 25. Oktober,10 Uhr. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Umleitungsempfehlung: An der Anschlussstelle Bad Rappenau (35) ausfahren und der U 65 folgen.

Der Fernverkehr wird bereits überörtlich auf die Sperrung hingewiesen und großräumig umgeleitet. Ortskundigen VerkehrsteilnehmerInnen wird empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.