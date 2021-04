Wiesloch/Rauenberg. (RNZ) Zur Anpassung der neuen Fahrbahn und Sanierung der Lastwagen-Spur ist die Autobahn-A6-Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Nürnberg von Dienstag, 4. Mai, 8 Uhr, bis Sonntag, 9. Mai, 16 Uhr voll gesperrt. Dies betrifft sowohl die Auf- wie auch die Abfahrt zur A6. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen Sinsheim oder das Autobahnkreuz Walldorf zu nutzen. Die Umleitungsstrecken in Richtung Sinsheim (U59) und in Richtung Mannheim (U68) sind ausgeschildert.