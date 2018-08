Heilbronn. (rnz) Eine junge Frau ist am frühen Samstagmorgen am Heilbronner Hauptbahnhof offenbar von zwei Männern gepackt, in ein Auto gezogen und dort gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen die sich am 28. Juli am Hauptbahnhof oder in der Mozartstraße aufhielten und verdächtige Beobachtungen machten, die sie zu diesem Zeitpunkt eventuell noch nicht mit einer Straftat in Verbindung brachten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen saß eine junge Frau an diesem Samstag in der Zeit zwischen 5 und 5.30 Uhr gegenüber der Bus- und S-Bahn-Haltestellen am Hauptbahnhof, vor den dortigen Speisegaststätten auf einer Bank. Sie sei von zwei Männern angesprochen worden.

Laut Aussage der Frau sei sie von den beiden am Handgelenk und an der Schulter gepackt worden und an einem in der Bahnhofstraße gelegenen Computergeschäft vorbei über einen Fußweg in die Mozartstraße gezogen worden. Dort habe sie in einen weißen Kleinwagen einsteigen müssen, der gegenüber einem Hotel geparkt gewesen sei.

Bei dem Auto soll es sich um ein neueres Modell gehandelt haben, möglicherweise ein Audi A 1.

In dem Wagen sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen. Danach hätten die mutmaßlichen Täter ihr Opfer gehen lassen und seien in Richtung Frankfurter Straße weggefahren.

Beide Täter wurden als Südländer beschrieben, eventuell aus dem arabischen Raum.

Laut der Frau war ein Täter etwa 25 Jahre alt, kleiner als 1,60 Meter, hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er hat breite Schultern, wirkt sportlich und war mit einem grünen Tanktop bekleidet, das einen schwarzen Aufdruck am Rücken hat.

Der zweite Unbekannte ist 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von durchschnittlicher Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose sowie einem roten Adidas-T-Shirt. Auch seine Haare waren dunkel und kurz; sein Bart etwas länger.

Da sich zur Tatzeit am Bahnhofsvorplatz und eventuell auch in der Mozartstraße Menschen aufhielten, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die die beiden oben beschriebenen Männer am Bahnhofsvorplatz oder in der Mozartstraße gesehen oder beobachtet haben, wie die Frau angesprochen oder von der Sitzbank weggezogen wurde. Von Interesse sind auch Angaben zu dem weißen Kleinwagen vor dem Hotel in der Mozartstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Heilbronn, Telefon 07131/1044444 in Verbindung zu setzen.