Neckarbischofsheim. (kel) Die blauen Flecken sind schon verblasst, bei der Gehirnerschütterung ist eine Besserung spürbar. Aber die psychischen Folgen werden vorerst bleiben: Eine Anwohnerin, die Augenzeugin des Überfalls auf eine Garagenparty in Untergimpern am frühen Neujahrsmorgen war, traut sich bis heute nach Einbruch der Dunkelheit kaum aus dem Haus. "Niemals", sagt ihr Mann, "hätte ich gedacht, dass sich Gewalt so entladen kann." Der 48-Jährige selbst hatte einen derart heftigen Schlag in die Nierengegend bekommen, dass bei ihm eine Woche später beim Stuhlgang immer noch Blut kommt.

Eine Nichtigkeit hatte zu dem Gewaltexzess geführt. Inzwischen hat die Polizei drei Männer als mutmaßliche Täter ermittelt, geht aber von weiteren Beteiligten aus. Diese ausfindig zu machen, dürfte angesichts der wenig ausgeprägten Kooperationsbereitschaft der Beschuldigten schwierig werden. Zeugen berichteten von einer acht- oder neunköpfigen Gruppe, die die Party in der Straße "Im Grund" aufgemischt hatte - offenbar Kumpel eines im Stadtteil wohnhaften Mannes, der seine Freunde aus Neckarbischofsheim und Umlandgemeinden zusammengetrommelt hatte, um sich für eine vermeintliche Unbotmäßigkeit des 48-Jährigen zu rächen. Dieser hatte ihren BMW gestoppt, weil sie auf dem Weg vom nahegelegenen Forsthaus allzu forsch über die Dorfstraße und vorbei an der dort zum Jahreswechsel versammelten Menschentraube geprescht sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass reichlich Alkohol mit im Spiel war.

Etwa drei Stunden nach dem Vorfall mit dem BMW kehrten die Silvester-Zecher in Form eines Rollkommandos und mit reichlich Verstärkung in den "Grund" zurück. Sie demolierten das Garagentor, warfen die Biergarnituren um, kickten eine Gasflasche mit aufgeschraubtem Heizungsaufsatz um und warfen die Shisha-Pfeifen durch die Gegend. Kurzfristig zogen sich die Eindringlinge nach der Attacke zurück, kamen dann aber wieder, um ihr Werk zu vollenden. Für die überwiegend jungen Partygäste, darunter auch Mädchen, gab es Faustschläge und Ohrfeigen. Ein 21-Jähriger, der Sohn des Hauseigentümers, wurde dermaßen verprügelt und mit Fußtritten traktiert, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Die waren wie von Sinnen", berichtet der 48-Jährige, der die ungebetenen Gäste wiederholt, aber vergeblich angeschrieen hatte, sie sollten abhauen. Besonders schockt ihn, dass der Gewaltausbruch so unvermittelt über die Partygäste kam - und das in einer ausgesprochen ruhigen Wohngegend. In die Auseinandersetzung waren offenbar Einheimische auf Opfer- und auf Täterseite verwickelt. Allerdings hatte man sich bisher nicht gekannt, berichtete der 48-Jährige.