Waibstadt. (aj) Auch wenn es noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung von Amokalarmierungsanlagen gibt, hat sich der Gemeinderat der Stadt nunmehr dazu entschieden, das Schulzentrum mit Sport- und Schwimmhalle sowie der Kindergärten im Zuge der Erweiterung der Brandmeldeanlage mit einer Amokalarmierung auszustatten. Dafür wendet die Stadt rund 400.000 Euro auf.

Wie Bürgermeister Joachim Locher erklärte, habe sich der Gemeinderat mehrmals mit dem Thema der Einrichtung einer Brandmeldeanlage befasst und dabei beschlossen, auch eine Amokalarmierung im Schulzentrum einzurichten. Die Empfehlung des Landes Baden-Württemberg lautet lapidar: "Macht etwas!" Aber das Land sei nicht in der Lage, genaue Vorgaben zu machen, was die Amokalarmierungsanlage letztendlich umfassen soll.

Allerdings gebe es mittlerweile Richtlinien vom Land, die man einzuhalten habe, wenn man sich für ein System entscheidet. "Letzte Sicherheit gibt es bei einem Amoklauf sicherlich nicht. Aber wir haben uns dazu entschlossen, unseren Kindern den bestmöglichen Schutz zukommen zu lassen. Die Planung der Anlage beruht auf den derzeit neuesten sicherheitstechnischen Erkenntnissen", bemerkte Bürgermeister Locher.

Stadtrat Kurt Lenz bezeichnete es als problematisch, dass das Land keine gesetzlichen Vorgaben für eine Amokalarmierung mache. Die Stadt dagegen unternehme im Vorgriff mit dieser Einrichtung im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder etwas, so Lenz.

Die Arbeiten zur Elektroinstallation der Brandmeldeanlage mit Amokalarmierung im Schulzentrum (Grundschule, Realschule, Kindergärten, Sport- und Schwimmhalle) seien öffentlich ausgeschrieben worden.

Sieben Firmen hätten ein Angebot abgegeben, drei Firmen beteiligten sich am Wettbewerb, erläuterte Bauamtsleiter Bernd Kiermeier. Die Prüfung der Angebote habe ergeben, dass die Firma Schweickert Elektrotechnik aus Nußloch das wirtschaftlichste Angebot abgegeben habe.

Das mit der Ausschreibung beauftragte Planungsbüro "Schmitt und Partner" aus Mauer habe die Verwaltung im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel in Höhe von 361.000 Euro nach der Kostenermittlung nicht ausreichen werde. Das PSP-Planungsbüro sei bei auf rund 423.000 Euro gekommen, was dann auch die Submissionsergebnisse bestätigt haben.

Die Klassenräume erhalten eine vor Vandalismus geschützte Sprechstelle mit integrierter Notruftaste und Ruftasten. Bei Gefahrensituationen können diese schnell und einfach bedient werden.

Alle eingehenden Rufe werden dann an der Abfragestelle im Sekretariat, dem Rektorat oder alternativ im Hausmeisterraum entgegengenommen. Von dort aus ist es auch möglich, gezielte Durchsagen in Klassenräume zu senden und Verbindungen zu den örtlichen Rettungs- und Interventionskräften herzustellen. Zusätzlich lassen sich Schuldurchsagen und vorgefertigte Warndurchsagen beliebig über die Abfragestelle senden, so das Planungsbüro. Die Alarmierung nach dem Auslösen läuft parallel auf allen vier Leitständen (Realschule Alt- und Neubau, Grundschule, Kindergarten).

Der Gemeinderat erteilte auf Empfehlung des Planungsbüros der Firma Schweickert Elektrotechnik einstimmig den Auftrag zur Elektroinstallation der Brandmeldeanlage mit Amokalarmierung im Schulzentrum mit Kindergärten sowie Sport- und Schwimmhalle zum Angebotspreis von 396.739 Euro.