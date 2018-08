Waibstadter Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Altenheim in der Hauptstraße. Foto: Keller

Waibstadt. (pol/rl) Blutüberströmt kam ein 39-jähriger irakischer Asylbewerber am Donnerstagabend seiner Unterkunft in der Hauptstraße an. Als er gegen 21 Uhr zu Fuß eintraf, schob der Verletzte laut Polizeibericht sein Fahrrad. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann eine stark blutende Kopfplatzwunde zugezogen. Nach seiner Erstversorgung durch einen Notarztes kam der 39-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim.

Wie und wo sich der 39-Jährige die Verletzungen zugezogen hat, ist laut Polizeibericht noch unklar, da der Mann zum einen zu schwer verletzt war und kein Dolmetscher vor Ort war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 07263/5807 oder außerhalb der Öffnungszeiten unter der 07261/6900 beim Polizeirevier in Sinsheim zu melden.