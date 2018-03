Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Der Mann ist ein Naturereignis: Mit messerscharfen Analysen der wirtschaftlichen Lage, punktgenauen, oft stark zugespitzten Formulierungen bei der Vorstellung seines Unternehmens lässt er keinen der über 100 Zuhörer, die am Dienstagabend auf Einladung des Wirtschaftsforums ins Hotel Sinsheim gekommen waren, unbeeindruckt. Wolfgang Grupp, seit 46 Jahren unumstrittener Chef der Firma Trigema in Burladingen auf der Schwäbischen Alb, nahm mit seiner ganz speziellen Art alle seine Zuhörer mit auf einen Crashkurs in ganz besonderer Betriebswirtschaftslehre. "Gegen den Trend - Produktionsstandort Deutschland" lautete das Thema seines Vortrags.

"Der Standort Deutschland ist besser als sein Ruf", eröffnete Grupp seinen Parforceritt durch das Thema. Besser aber nur, "wenn die Unternehmer ihre Pflicht tun". Die erste Pflicht sei, diesen Dienst unbedingt hier in Deutschland zu tun. Gier und Größenwahn hätten bei vielen Unternehmern die Verantwortung für das eigene Tun vergessen lassen, monierte der 72-Jährige Fabrikant. Daher forderte er unmissverständlich: "Die Haftung muss wieder bei den Entscheidern liegen." Und dafür müsse die Politik die Rahmenbedingungen schaffen. Genau so sei in den 50er Jahren auch das Wirtschaftswunder entstanden.

Zu zahlreichen Wirtschaftsthemen vertrat er seine ganz eigene Meinung. So könne man die Globalisierung relativ einfach nutzen. "Man muss eben etwas herstellen, was auch im Ausland gebraucht, dort aber nicht produziert wird," schlug der Herr über aktuell 1200 Mitarbeiter vor. Daher fertige er in Burladingen, im Werk für Strick- und Wirkwaren, innovative Produkte und keine Massenware. "Der Chinese ist nicht mein Feind, er ist ein Kollege", so Grupp. Dort produziere man Billigware, hier eben anspruchsvollere Kleidung - "mit unseren Stärken Qualität, Flexibilität und Schnelligkeit". Das könne China nicht.

Einer ganz besonderen Einstellung befleißigt sich Wolfgang Grupp nach eigenen Worten gegenüber seinen Mitarbeitern. "Wenn es denen gut geht, floriert das Unternehmen". Und: "Wer gut arbeitet, muss auch gut entlohnt werden". Daher sei der Mindestlohn ein Muss. Wer einen Vollzeitjob nicht anständig bezahle, nutze die Menschen nur aus, wetterte er. Das gehe gar nicht. Auch da müssten die Unternehmer wieder zurückkehren zu den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns. Auch damit könne man erfolgreich sein und gut Geld verdienen. "Ich bin nicht besonders reich, aber viel ärmer möchte ich auch nicht sein," hatte Grupp die Lacher auf seiner Seite.

Er produziert nur in Baden-Württemberg. "Das ist meine Heimat, da stehe ich in der Pflicht," ließ er die versammelte Sinsheimer Unternehmerschaft wissen. Darauf sei er stolz. Ebenso darauf, dass er keinerlei Bankkredite in Anspruch nehmen müsse und über 100 Prozent Eigenkapital verfüge. Der Trigema-Produktionsumsatz betrug 2013 knapp 89 Millionen Euro bei einer Wertschöpfung im eigenen Betrieb von 78 Prozent. Sicherheit der Arbeitsplätze, "nicht Gewinnmaximierung", sei erstes Ziel.