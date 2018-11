Erweiterung im großen Stil: Alles, was jetzt noch grüne Wiese ist, wird bis 2019 vom Badewelt-Ausbau belegt sein - bis ran an die Firma Interroll. Auch im Osten der Badewelt auf dem Gelände des noch bestehenden Kraftwerks zur Arena hin wird angebaut. Foto: Daubenschmidt

Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Nicht anders als gigantisch kann man die Ausbaupläne der "Badewelt" nennen, die jetzt in wesentlichen Teilen bekannt wurden. Über 200 Millionen bis vielleicht sogar nahe 300 Millionen Euro nennen Experten nach RNZ-Recherchen als Investitionssumme für die in Abschnitten bis Ende 2019 geplante Erweiterung der äußerst erfolgreichen Einrichtung. Kurz vor Weihnachten 2012 öffnete die Badewelt erstmals ihre Tore. Seither verzeichnet man rund 750.000 Besucher im Jahr und stößt damit schon seit längerem an Kapazitätsgrenzen. Immer wieder musste zeitweise wegen Überfüllung geschlossen werden.

Mit einer Sauna mitten auf dem Badeweltsee, die aber noch nicht zur eigentlichen Erweiterung zählt, soll es noch in diesem Herbst losgehen. Nach dem umfangreichen Ausbau hat die gesamte Bade-, Wellness- und Spaßeinrichtung etwa die vierfache Größe wie seither.

Im wesentlichen sind ein Rutschenparadies mit mindestens einem bis zu 35 Meter hohen Rutschenturm, das Investor Josef Wund schon länger einmal angekündigt hat und den Namen "Galaxy" tragen soll, ein Wellenbad, ein weiteres Wellnessbad vorwiegend für Familien mit Kindern sowie zwei Hotels mit direktem Zugang zu den Bädern geplant. In den Hotels können auch Tagungsgäste beherbergt werden. Man will damit den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen sichern.

Dazu kommt ein riesiger Parkplatz auf der Westseite der Firma Interroll, der in etwa die Größe der bereits bestehenden Parkfläche östlich des Unternehmens hat. Auch an den Bau von Parkhäusern in diesem neuen Bereich ist offenbar gedacht. In den großzügigen Ausbau wird auch das Gelände zwischen bereits existierender Badewelt und der Rhein-Neckar-Arena einbezogen. Dort steht noch das nie in Betrieb gewesene Heizkraftwerk, das abgerissen werden muss.

Der neue Teil der Badewelt verfügt über eigenständige Liege-, Umkleide- und Sanitärbereiche und ist mit einem eigenen Eingang erschlossen. Ein Verbindungsgang ermöglicht Ruhe suchenden Eltern den Zugang zum Wellnessbad. Die Dachflächen will man begrünen, sofern sie nicht aus Glas bestehen. Der Standort bietet weiterhin, wie vom Investor von Anfang an schon gewünscht und für außerordentlich gut befunden, freie Aussicht über den Kraichgau und zum Steinsberg. Dieser bleibende Eindruck soll im Inneren der Einrichtung durch Terrassierungen noch verstärkt werden. Auch die üppig geplante Begrünung der neuen Bereiche soll dazu beitragen.

Entlang der nordöstlichen Grenze des Badeweltgebietes verläuft auf einer längeren Strecke direkt an der Grenze zum Arenaareal eine Hochspannungsfreileitung (110 kV). Nur wenn der Betreiber diese Leitung in den Boden verlegt, was offenbar im Gespräch ist, können dort Hochbauten erstellt werden.

Um die Planungen rechtlich überhaupt erst zu ermöglichen, musste die Stadt Sinsheim aus dem Industriegebiet Sinsheim-Süd ein Gewerbe- und Freizeitgebiet machen. Dies war angesichts der bereits seit 2009 existierenden Rhein-Neckar-Arena und des geplanten Erlebniszentrums Energie und Klima der Dietmar-Hopp-Stiftung nördlich der Dietmar-Hopp-Straße ohnehin geboten.

Dieser Prozess ist seit einem Jahr in vollem Gange und befindet sich kurz vor dem Planfeststellungsbeschluss, den der Gemeinderat am Montag, 25. Juli, fällen will. Danach kann der Bauherr sein Baugesuch einreichen. Voraussichtlich noch Ende 2016 bis spätestens Anfang 2017 ist dann mit dem Baubeginn zu rechnen.