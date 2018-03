Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Tommy Schleh aus Sinsheim und der in Bad Schönborn wohnende Enrico Zabler freuen sich: "Seit einigen Jahren ist die Musik der 90-er wieder schwer angesagt - und wir sind mittendrin". Mit "wir" ist die Formation "Masterboy feat. Beatrix Delgado", die nach 15 Jahren Pause ein fast sensationelles Comeback hinlegte, gemeint. "Masterboy" liefert inzwischen wieder umjubelte Shows in ganz Europa und mischt die Clubszene mit megastarken Beats auf.

Im Moment und Ende August stehen Auftritte in Finnland und Polen an, eine Südamerika-Tour mit Gigs in Peru, Brasilien und Mexiko ist in Planung. "Zudem starten wir am 26. November in der Maimarkthalle Mannheim unsere Deutschland-Tournee, die uns auch nach Hannover, Hamburg, Stuttgart und Köln führt", verrät Schleh und Zabler schiebt lachend nach: "Im nächsten Monat werden wir außerdem auch eine neue Single veröffentlichen". Ein Album sei in Arbeit, heißt es.

Zur Geschichte: Die Formation "Masterboy" wurde 1989 von Enrico Zabler aus Bad Schönborn und dem Sinsheimer Thomas Jürgen Schleh (genannt Thommy - heute auch unter dem Künstlernamen Klubbingman bekannt), zunächst noch ohne Sängerin, gegründet. Erster Hit war der Song "Dance To The Beat", der gleich die Clubszene aufmischte.

In der Folge - inzwischen war die in Hamburg wohnende Sängerin Trixi Delgado zur Band gestoßen - erlangten die Veröffentlichungen der Gruppe Silber-, Gold- und sogar Platin-Status. Weltweite Touren, die die Gruppe bis nach Brasilien führte, folgten. Den europaweiten Durchbruch schaffte Masterboy 1994 mit dem Dance-Hit "Feel The Heat Of The Night".

Ab 1997 wurde es ruhiger um den damaligen "Dance-Act des Jahres", der es zwischenzeitlich auch mit den Frontfrauen Linda Rocco und Annabell Kay versucht und mit ihnen ebenfalls zwei Hits - "Mr. Feeling" und "Porque Te Vas" - hatte.

Vor zwei Jahren fand die erste gemeinsame, größere Liveshow seit 1996 statt und die in Originalbesetzung angetretene Band wurde bei der "Sunshine-Live-Party" in der Mannheimer Maimarkthalle von über 3000 Konzertbesuchern gefeiert.

"Die alte Magie war sofort wieder da", bekunden die beiden "Macher". In einem Interview verkündete Tommy Schleh nach dem Mannheim-Gig seinerzeit, dass zukünftig weitere Auftritte in der ganzen Welt geplant seien. "Tatsächlich kamen zahlreiche Anfragen von Agenturen und wir spielten danach auch weitere Shows in Frankreich und in dem Land, wo wir unglaublich viele Fans haben", so das Künstlerduo.

Clubkonzerte im bulgarischen Sofia, in Schweden und Sankt Petersburg/Russland folgten. Nicht genug, denn im Moment steht die Veröffentlichung einer neuen Single an. Zudem warten die Masterboy-Fans sehnsüchtig auf den Longplayer, der möglichst noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. "In bin derzeit am Songwriting in meinem Bad Schönborner Tonstudio aktiv, komponiere am Klavier, feile an Gesangsmelodien im Sound der 90-er Jahre", erklärt Enrico Zabler, den man fast nie ohne schicke Kopfbedeckung und modische Accessoires antrifft. "We Love The...", lautet der Arbeitstitel des neuen Silberlings.

"Ein Partykracher, der richtig nach vorne geht", bekundet der Soundtüftler. So wie die beiden Vollblutmusiker, bei denen es auch keinen Stillstand gibt. Musik halte sie jung und fit, frei nach dem Motto "Feel The Heat Of The Night".

Info: Infos und Tournee-Daten auf Facebook.