Waibstadt-Daisbach. (wig) Über den schlechten Handy-Empfang im Dorf diskutierten die Mitglieder des Ortschaftsrats in ihrer jüngsten Sitzung. Daisbach ist ein "weißer Fleck" auf der Mobilfunk-Landkarte, was immer wieder zu Beschwerden seitens der Bevölkerung führt. Jetzt scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen.

Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner hatte die drei Mobilfunkbetreiber gebeten, sich um eine Verbesserung des Handy-Empfangs zu kümmern. Auch die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Dr. Albrecht Schütte (CDU) unterstützen dieses Anliegen. Im März lud Bürgermeister Joachim Locher dann die Mobilfunkbetreiber zu einem "Runden Tisch" ins Daisbacher Rathaus ein. Diese bestätigten, dass Daisbach, vor allem der im Talkessel liegende Siedlungsbereich, von den Versorgungsstationen in Waibstadt und Zuzenhausen nicht erreicht werden könne. Der Vertreter der Deutschen Telekom brachte die Nachricht mit, dass ein Ausbau beabsichtigt sei, sofern die Bevölkerung des Stadtteils dies auch möchte. Der Standort der neuen Mobilfunkanlage sollte in Ortsnähe liegen, etwa im Bereich des Sportplatzes, und muss ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Der Betreiber Vodafone wird möglicherweise die Anlage mitnutzen. Deutlich gemacht wurde auch, dass dies eine "einmalige Chance" sei und ansonsten mit einem Ausbau in den nächsten Jahren nicht mehr gerechnet werden könne.

Die Ortschaftsräte freuten sich über die in Aussicht gestellte Verbesserung der Mobilfunk-Infrastruktur, gerade weil über Handys und Smartphones in Zukunft viel mehr abgewickelt werde als heute. Bei einem Ausfall des Festnetzes wie im September sei der Ortskern von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ausbau wird laut Telekommitteilung nach der neue 5-G-Technik erfolgen, der hohe Übertragungsraten gewährleiste.

Die Bürger sollen am Entscheidungsprozess beteiligt werden, hieß es. Daher wird nun per Flugblatt über die Maßnahme informiert und um Rückmeldung gebeten.