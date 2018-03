Epfenbach. (cba) Der Kampf der kleinen Lebensmittelläden im Ortszentrum gegen die Marktriesen auf der grünen Wiese ist ein Gefecht um Kunden. Dorfladen kontra Discounter? In Epfenbachs Kreisental scheint sich um den im Mai eröffneten Dorfladen jedoch eine treue Fangemeinde gebildet zu haben, der die Vorteile des Nahversorgers um die Ecke wichtiger sind als das Massenangebot der Supermarktfilialen in Nachbargemeinden. Wenngleich: Im August war es still im Laden, die Kasse klingelte weit seltener als bislang.

Wer da jedoch bereits von einem drohenden Abwärtstrend unkte, irrte. "Im August war weniger los", räumt Kevin Nathan, Sohn von Geschäftsführerin Marion Nathan, ein. Das habe jedoch schlicht an der Urlaubszeit gelegen, der Umsatzrückgang im Sommer sei kein Vorbote für etwaige existenzielle Bedrohungen des Geschäfts.

Wer am Montagvormittag einen Blick zwischen Gemüsekörbe, Nudelregale und Kühltheke warf, konnte sich in der Tat davon überzeugen: Es herrscht ein reges Kommen und Gehen, der Laden läuft. Sogar aus den umliegenden Gemeinden fahren Kunden vor und decken ihren Bedarf an Grundnahrungsmittel in Epfenbachs modernem "Tante-Emma"-Nachkömmling.

Wie Dr. Raimund Körber aus Reichartshausen, der bis letztes Jahr die Arztpraxis im Nachbardorf betrieb. Seinen kompletten Bedarf an Nahrungsmitteln deckt der Arzt im Epfenbacher Dorfladen: "Wenn wir in Reichartshausen so was hätten, würde ich dort einkaufen".

Körber, jetzt im Ruhestand, berichtet von seinen Einkaufgewohnheiten: Lieber fährt er die vier Kilometer nach Epfenbach als die Strecke nach Aglasterhausen, die etwa genau so weit ist. Denn in den Discountern "ist viel zu viel Betrieb", meint Körber.

Das kleine Schwätzchen im Laden, die persönliche Atmosphäre und auch die Ruhe, die sich vom hektischen Betrieb bei den Marktgiganten abhebt, schätzt er. "Ich komme jede Woche ein bis zwei Mal her", so Körber, der sich mit dem Sortiment im Laden begnügt, seinen Einkauf nicht mehr zusätzlich bei Aldi, Lidl, Rewe und Co aufstockt. "Ich muss dann nur noch zum Metzger", so Körber.

Auch Norbert Hafner, Vorsitzender des Epfenbacher Liederkranz, kauft regelmäßig im Dorfladen ein. Eine gute Sache müsse man unterstützen, so Hafner. Auch Carmen Reinhard, die mit ihrem Mann Timo Reinhard die Räumlichkeiten des Geschäftes im Kreisental vermietet, schätzt die "Jeden-Tag-Produkte" in unmittelbarer Nähe.

Am Markttagsgeschehen wird sich der Dorfladen übrigens auch beteiligen: Vor dem Geschäft gibt es echte Thüringer Bratwurst, Sekt und Orangesaft.