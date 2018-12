Bei bestem Wetter wurde am Samstagvormittag auf dem Burgplatz mit einer Luftballonaktion für die Landesheimattage geworben und darüber informiert. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Es dürften deutlich mehr als die bekannten 99 Luftballons gewesen sein, die am Samstagvormittag vom Burgplatz aufgestiegen sind. Hintergrund der Aktion war auch vielmehr die noch verbleibende Zeit bis zum Beginn der Landesheimattage im Jahr 2020: Noch 999 Tage sind es. Vor diesem Hintergrund hatten Stadtverwaltung und der Arbeitskreis Moderne bei bestem Wetter den Appetit auf das angeregt, was die Stadt in drei Jahren erwartet.

"Das Maßband wäre noch zu groß", scherzte OB Jörg Albrecht, "doch die Zeit bis zu den Landesheimattagen vergeht ruckzuck." Bange sei es ihm aber keineswegs, denn schließlich liefen die Vorbereitungen bereits. So gibt es beispielsweise mehrere Arbeitsgruppen - neben der erwähnten für die Moderne auch solche für Geschichte, Kultur und Leben. In letzter geht es beispielsweise um die Themen Kirche und Schulen. Dementsprechend organisiert bringen sich um die 120 Bürger ein, sammeln Ideen, planen Veranstaltungen. 70 Termine sind bereits konkret geplant.

Doch es bleibt natürlich noch viel zu tun. So arbeitet der Arbeitskreis Moderne momentan an einer Internet-Plattform, die noch weitere Sinsheimer ins Boot holen und den Austauch weiter anregen soll. Neben den Informationen, die sich dort finden sollen, besteht dann auch die Möglichkeit, Ideen weiterzugeben und Themen anzustoßen. Auch für ehemalige Sinsheimer, die mittlerweile in anderen Städten und Gemeinden lebten, sei dies ein wichtiger Kanal, um einen Beitrag zu leisten, erklärt Jochen Brucker von der IT-Abteilung der Stadtverwaltung. Momentan laufe die Testphase der Plattform, nutzbar ist sie wohl im September.

Den Beginn der Landesheimattage wird dann der Neujahrsempfang 2020 markieren. Größte Veranstaltungen sind voraussichtlich der Baden-Württemberg-Tag am Fohlenmarktwochenende, das Stadt- und Freiheitsfest Anfang Juli sowie der Landesfestumzug mit 3500 Teilnehmern am 11. September. Dazwischen soll es es eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen geben, beispielsweise einen Sternmarsch zur Burg.

Zur Luftballonaktion, die mit einem Gewinnspiel verbunden war, waren neben vielen Stadt- und Ortschaftsräten sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch interessierte Bürger gekommen. Eine Resonanz, die OB Albrecht begeisterte: "Ich habe ein gutes Gefühl", betonte er. Das Engagement sei bereits jetzt außergewöhnlich groß. Ein Mitarbeiter des Staatsministeriums habe ihm zudem verraten, dass noch keine Stadt zum entsprechenden Zeitpunkt bei den Vorbereitungen so weit gewesen sei, wie es Sinsheim im Moment ist. Dementsprechend ist sich Albrecht sicher: "Wir werden einen riesen Gewinn für die Stadt erzielen."