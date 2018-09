Sinsheim. (tk) Die Düfte eines orientalischen Marktplatzes, die Weltmetropole Jerusalem vor 2000 Jahren. Der Jubel, als Jesus wie ein König dort einzieht. Der Geschmack des Brots beim letzten Abendmahl. Die Worte aus der Anklage durch Pilatus, die harten Steine auf dem Weg zum Kreuz. Der Schmerz der Kreuzigung. Der Blick in die leere Grabkammer: Ostern auf die sinnliche Tour wollen Ehrenamtliche aus 18 Kirchengemeinden beim zweiten Sinsheimer Ostergarten ab Montag, 7. März, bis Ostermontag in der Elsenzhalle vermitteln.

Nun ist die Halle nicht gerade für erhabene Schönheit bekannt. "Macht nichts", sagen Peter Riek, Pastor der Sinsheimer Menonniten und Projektleiterin Elke Greiner, beides Mitglieder der Evangelischen Allianz Sinsheim. Zwar hatte die Messehalle 6 beim Ostergarten vor zwei Jahren schon reichlich Ambiente mehr - sie ist aber in diesem März ausgebucht und außerdem etwas empfindlicher. In die Elsenzhalle könne man einfach Sand, Erde und Häcksel einstreuen und "hinterher mit der Kehrmaschine ran", den Rest erledigen Stellwände, Raumteiler in Naturmaterial, Stoffe, grobes Leinen und so weiter. Man habe es sogar geschafft, das wirklich nicht schöne, dafür prak᠆tische Elsenzhallen-Café aufzuhüb᠆schen: "Der Hallenwart sagte: Macht einfach", die Stadt - Oberbürgermeister Jörg Al᠆brecht ist Schirmherr beim Ostergarten - hat ein paar Eimer Farbe spendiert. Albrecht sagt: "Eine gute Sache. Gerade auch für Kinder." Sie würden dadurch an die wesentlichste Geschichte des christlichen Glaubens herangeführt. Ab sechs Jahren jedoch erst.

Manche Szenen, "etwa wenn man Schreie hört" oder den Ruf "Kreuzigt ihn" könnten Kleinkinder verstören. Zwei Arten der Führung gibt es, Kinder- und Erwachsenentexte. Neuerdings auch Übersetzungen in Englisch, Arabisch und Persisch, als Experiment. Viele der Helfer aus den Gemeinden, schildern Riek und Greiner, seien in der Flüchtlingshilfe angagiert und so seien Asylbewerber als Besucher zu erwarten. "Es gibt keinen Erfahrungswert. Schauen wir, ob das angenommen wird."

8500 Besucher hatte der Ostergarten im Jahr 2014 und über 370 Führungen, teils bis spät am Abend. Dieses Jahr sollen es 9000 werden. In den unterschiedlichsten Vorbereitungs- und Darstellergruppen wirken etwa 240 Mitarbeiter mit - von der katholischen Seelsorgeeinheit bis hin zu den Freikirchen "Die Taube" und "Calvary Chapel". Für viele von ihnen, sagt Peter Riek, stünde das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund: "Gemeinsam als Christen etwas aufzuziehen, etwas für viele Tausend Besucher in Sinsheim."

Einer von ihnen ist Bernhard Jung, katholisch, Autohausbesitzer. Er unterstützt bei der Logistik über den Autokonzern. Die Macher legten Wert darauf, "dass alles 100 Prozent ehrenamtlich ist." Über den Eintritt von zwischen einem Euro das Kinder und Jugendticket über drei Euro fürs Erwachsenen- und sechs Euro fürs Familienticket würden Unkosten gedeckt, etwa das Schneidern der Gewänder für die Besucher, da möglichst ein originaler Eindruck und Zeitreiseeffekt entstehen soll. Schulklassen haben freien Eintritt, allerdings sind nur noch nachmittags oder morgens, 8 Uhr, Führungen zu buchen. Teilnehmen können Gruppen bis zu 25 Personen. Die Führung dauert eine Stunde.

Info: Anmeldung auf www.ostergarten-sinsheim.de; per Tel.: 07261/ 4070234; via E-Mail an: anmeldung@ostergarten-sinsheim.de.