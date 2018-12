Von Brigitte Fritz-Kador

Eine Gruppe von heranwachsenden Mädchen greift ein anderes Mädchen an, nötigt und schlägt es - und das alles mit erschreckender Brutalität. Tatort: der Bahnhof in Bad Friedrichshall. Wenn solche Fälle bekannt werden, ist man schnell mit "Vor"-Urteilen" bei der Hand. Wenn die Staatsanwaltschaft Heilbronn in ihrer Jahresbilanz auch dieses Thema aufschlüsselt, sieht das differenzierter aus. Und das heißt: Besonders schwere Gewaltdelikte nehmen zu, dass davon immer mehr auf das Konto von Mädchen gehen, kann sie so nicht bestätigen. Dafür aber, dass der Trend bei Jugendstraftaten weiter rückläufig ist.

Hintergrund Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat 110 Mitarbeiter, davon sind 40 Staats- und Amtsanwälte. Sie ist die viertgrößte in Baden-Württemberg, ist Anklagebehörde für das Amts- und Landgericht Heilbronn sowie die Amtsgerichte in Besigheim, Brackenheim, Künzelsau, Marbach, Öhringen, Schwäbisch Hall und Vaihingen/Enz. Ihre Mitarbeiter haben 2015 fast 32.000 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter bearbeitet (2014: 31.496). Etwa gleichauf mit den zurückliegenden Jahren liegt auch die Zahl der nicht erledigten Verfahren zum Jahresende: rund 3800. Jedem Dezernenten waren damit wieder rund 1000 Ermittlungsverfahren zugeordnet. Neben den Verfahren gegen bekannte Täter gibt es auch solche gegen Unbekannt, hinzu kommen Ordnungswidrigkeiten, Gnadensachen, Rechtshilfeersuchen und Entschädigungssachen. Aus all diesen zu bearbeitenden Verfahren musste jeder Dezernent an einem Tag (ausgenommen die Verhandlungstage bei Gericht) elf Verfahren erledigen, um den Gesamteingängen von 56.818 Verfahren Herr zu werden. Im bundesweiten Vergleich erledigen die Mitarbeiter der Heilbronner Staatsanwaltschaft damit fünf Prozent mehr Fälle als ihre Kollegen andernorts. Der Staatsanwaltschaft Heilbronn fehlen derzeit sechs Staatsanwälte, um die Verfahren zügiger bearbeiten zu können. (bfk)

Man trenne hier nicht nach Geschlechtern, sagt Oberstaatsanwalt Frank Rebmann auf Nachfrage, sieht nach seiner Beobachtung hier keine Tendenz zu mehr weiblichen Straftäterinnen. Dennoch: "Mord und Totschlag" gab es auch im zurückliegenden Jahr wieder. Die Zahl der vorsätzlichen Körperverletzungen stieg in den letzten neun Jahren um 22 Prozent, die der Gewaltkriminalität seit 2008 sogar um 50 Prozent. Zurückgerechnet auf 2014, haben diese Delikte 2015 um 14 Prozent zugenommen und auch die Zahl der Verfahren wegen Vorsätzlicher Tötung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen: von 26 auf 35 Fälle. In 13 Verfahren geht es um Mord, in 22 um Totschlag.

Schlagzeilen machen diese Fälle allemal, so etwa, wenn in Bietigheim-Bissingen ein 55-Jähriger die Gasleitung seines Hauses manipuliert. Frau und Tochter können vor der Explosion noch das Haus verlassen, er selber wird nach kurzer Flucht verhaftet, das Urteil gegen ihn ist rechtskräftig: sieben Jahre und sechs Monate. Spektakulär auch der Fall, in dem ein Asylbewerber im Polizeiposten Neckargartach zwei Polizisten mit Hammer und Messer angreift, er wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Oder: Der 21-Jährige, der in Talheim seinen Stiefvater mit Zimmermannshammer und Fleischmesser zu töten versucht (fünf Jahre Haft mit anschließender Unterbringung).

Mitten in Heilbronn, auf offener Straße wird eine Türkin von ihrem Mann erstochen, weil sie sich getrennt hat, hier ist Anklage erhoben. Der 22-jährige Eppinger, der im Wahn mit dem Baseballschläger auf seine Mutter einschlägt, wird nach Verbüßen seiner Strafe wohl auf Dauer untergebracht werden. Per Zielfahndung in Frankreich aufgespürt wurde der Asylbewerber, der in der Unterkunft auf dem Gaffenberg einen Mitbewohner niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hat, ihn erwartet jetzt sein Prozess in Heilbronn. Keine Erkenntnisse, aber dafür eine hohe Belohnung gibt es in dem Fall, in dem ein 35-Jähriger in Bietigheim-Bissingen vor seiner Wohnungstüre erschossen wurde: 10.000 Euro hat die Staatsanwaltschaft dafür ausgesetzt.

So aufsehenerregend die Aufzählung dieser Taten ist, sind sie im Gesamtbild von 37.262 Beschuldigten für 2015 doch die Ausnahme. Das zeigen die Prozentzahlen der Delikte, die im "Alltag" geschehen. Dabei stehen Verkehrsstrafsachen an erster Stelle, dicht gefolgt von "sonstigen Strafsachen" (21 Prozent) und Betrug und Untreue (20 Prozent). Diebstahl und Unterschlagung machen dagegen "nur" 14 und Drogendelikte zehn Prozent aus. Vorsätzliche Körperverletzungen liegen bei neun Prozent.

Die Zahl der Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende ist seit 2008 weiterhin leicht rückläufig, 2015 waren es 5405. Die Jugendabteilung beschäftigt sich nicht nur mit Jugendstrafsachen, sondern auch mit den Verfahren, in denen Jugendliche Opfer sind. Als eklatantes Beispiel dafür und als Warnung davor, was unkontrolliertes Internetsurfen auslösen kann, beschreibt die Staatsanwaltschaft diesen Fall: Ein 23-Jähriger kontaktierte bundesweit Jungen von neu bis 13 Jahren, unter anderem machte er sie über das Onlinespiel "Minecraft" abhängig, traf sich dann mit ihnen und brachte sie dazu, sich in heiklen Situationen zu filmen, in einem Fall bis zum Geschlechtsverkehr. Er wurde rechtskräftig zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Was den Vorfall von Bad Friedrichshall betrifft: Die beiden 14-jährigen Haupttäterinnen sitzen in U-Haft.