"Gonzo’s Jam" sorgten im Mai beim Hellfish-Festival in Steinsfurt für Stimmung. Am Sonntag treten sie in Östringen beim "Woodstock-Rock-Festival" auf. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) "Wir sind jetzt in einem Alter, in dem man keinen falschen Träumen nachjagt oder zu Castings-Shows geht, um es zu schaffen", eröffnet Michael "Gonzo" Nowak und schiebt hinterher: "So wie es läuft, ist es gut." Tatasche ist, dass die vierköpfige Formation aus dem Großraum Sinsheim, die sich schlicht und einfach nach ihrem Bandkopf "Gonzo’s Jam" nennt, als gefragte Liveband unterwegs ist.

Seit nunmehr acht Jahren spielen sie in der gleichen Besetzung und bekunden aus einem Munde: "Am Schönsten wäre es, wenn alles so bleiben würde, wie es momentan läuft." Zum Line-up gehört aktuell Marc Kreuzwieser aus Hoffenheim, der im "richtigen Leben" als Maschinenbautechniker seine Brötchen verdient und in der Band an Bass und Gitarre sowie als Sänger im Hintergrund agiert. Thomas Metzger wurde zwar in Heidelberg geboren, wohnt jedoch seit Jahren in Nußloch. Mit 31 Jahren ist der leidenschaftliche Drummer das Nesthäkchen der Truppe. Keyboarder Thomas Figal ist in Eschelbach zu Hause, 33 Jahre alt und im Hauptberuf Industriemechaniker.

Bandnamensgeber, Gitarrist und Sänger Michael Nowak kommt aus Dühren, steht mit 43 Jahren mitten im Leben und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. "Den Spitznamen Gonzo habe ich schon immer", berichtet er. Der Singer/Songwriter ist verheiratet, hat eine neunjährige Tochter und liebt zudem "alles alte" wie seinen Traktor, Oldtimer oder Altbau. Mit am wichtigsten sind ihm jedoch die Musik und die dadurch ausgelösten Gefühle.

"Ein Highlight bei den Livekonzerten ist stets, wenn wir großen Zuspruch bei unserer Performance sowie den gespielten Songs erfahren und merken, dass unsere Fans das Gleiche fühlen wie wir Musiker auf der Bühne". So wie im Mai bei der Premiere des "Hellfish-Festivals" in Steinsfurt, als die Band erstmals Queens’ Hit "Bohemian Rhapsody" auf die Bühne brachte und nicht nur dafür gefeiert wurde. "Wir haben ein Dreivierteljahr an diesem eigentlich als unnachspielbar geltenden Coversong gesessen und gefeilt, inklusive Mittelteil", erzählt ein stolzer Bandleader, der mit seiner gut geölten Kapelle neben selbst komponierten Stücken unter anderem auch Deep Purples’ "Child In Time" oder Disturbeds’ "The Sound Of Silence" im Repertoire hat.

Vor einigen Jahren hat "Gonzo" sein erstes Soloalbum mit dem Titel "Gonzo - May I" und größtenteils eigenen Liedern veröffentlicht. In der Zwischenzeit warten weitere Lieder auf die Veröffentlichung. "Mal schauen, was die Zukunft bringt", lacht Nowak, der dankbar und demütig nach vorne blickt: "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen." Inzwischen ist der Sänger und Gitarrist auch über die Region hinaus bekannt und hat etliche weitere Projekte am Start. So ist er regelmäßig mit dem aus Östringen stammenden Multiinstrumentalisten Robert Ahl, Grönemeyer-Drummer Armin Rühl und einer All-Star-Band im Kraichgau, Odenwald oder Rhein-Neckar-Kreis unterwegs.

Info: "Gonzo’s Jam" tritt am morgigen Sonntag in Östringen beim "Woodstock-Rock-Festival" auf. Am 29. Juli spielen sie in Wiesenbach bei der "Rocknight am Rathausplatz", am 5. August in Dossenheim bei "Rock im Bruch".