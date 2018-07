Von Günther Keller

Neckarbischofsheim/Helmstadt. Weil sich die südöstliche Ecke des Rhein-Neckar-Kreises mit der Einführung der Gemeinschaftsschule Zeit lässt, zieht es die ersten Kinder über die Kreisgrenze. Die Bad Rappenauer Gemeinschaftsschule als nächstgelegene Einrichtung dieses Schultyps nimmt die angehenden Fünftklässler auch auf - aber wie die Kinder in die Kurstadt kommen sollen und vor allem, wer das bezahlt, ist noch unklar. Behörden und Kommunen weisen sich die Verantwortung gegenseitig zu.

Die Gemeinschaftsschule, so ist die Neckarbischofsheimerin Simone Hafner überzeugt, ist für ihren zehnjährigen Sohn Dustin genau das Richtige. Beim Tag der offenen Tür im März hat sich die ganze Familie die neue Verbundschule in Bad Rappenau angeschaut - und war begeistert von den Räumen, der Ausstattung, dem pädagogischen Konzept. Es musste nicht unbedingt Bad Rappenau sein: Aber die Bammentaler Gemeinschaftsschule winkte wegen Vollbelegung ab, die Neckargemünder Stephen-Hawking-Schule wollte wegen ihres Inklusionsauftrags nur noch behinderte Kinder aufnehmen. "Da haben wir Dustin in Bad Rappenau angemeldet", berichtet Simone Hafner. Der Junge wird wohl nicht der einzige Schulpendler über die Kreisgrenze sein: Auch ein Mädchen aus Untergimpern und fünf weitere Kinder aus Bargen sollen die Rappenauer Schule besuchen. Und alle haben das gleiche Problem: Wie hinkommen?

Die Bargener scheinen die Transportfrage bereits auf pragmatische Art gelöst zu haben. Sie wollen abwechselnd ihre Sprösslinge im Privatauto in den nahen Rappenauer Teilort Wollenberg kutschieren, wo sie in den regulären Schulbus in die Kurstadt umsteigen können. Für den Jungen aus Neckarbischofsheim und das Mädchen aus Untergimpern ist die Anfahrt nicht gesichert. Dustins Großmutter Monika Hafner hat sich sogar schon erkundigt, was ein Taxi zur Schule kosten würde: einige hundert Euro pro Monat.

Zwischen den Landkreisen Rhein-Neckar und Heilbronn hängt seit der Kreisreform vor 40 Jahren eine Art unsichtbarer eiserner Vorhang des öffentlichen Nahtransports. Wenige Kilometer vor der Grenzpassage machen die Busse kehrt. Lediglich um derzeit neun Obergimperner Pennäler zum Unterricht ans Adolf-Schmitthenner-Gymnasium und zurück zu fahren, wird eine Ausnahme gemacht. Die Verkehrsbarriere ärgert Neckarbischofsheims Bürgermeisterin Tanja Grether seit ihrem Amtsantritt. "Die Situation ist verrückt", sagt sie, aber Abhilfe nicht in Sicht. Zwar gibt es regelmäßig Gespräche mit Kreisen und Verkehrsverbünden - aber bisher scheiterte die Verknüpfung der Buslinien immer am Geld. Rund 50.000 Euro im Jahr würde eine regelmäßige Verbindung nach Bad Rappenau kosten. Und ob darin auch ein Schülerverkehr eingebunden wäre, ist gar nicht sicher. Tanja Grether: Dafür seien in erster Linie Landkreise und Verkehrsverbünde zuständig.

Aber welcher Landkreis? "Für die Durchführung der Schülerbeförderung sind die Schulträger, für die Erstattung der Beförderungskosten die Landkreise zuständig", erklärte das Stuttgarter Kultusministerium auf RNZ-Nachfrage. Die Behörde von Minister Andreas Stoch, die eifrig die Werbetrommel für die Gemeinschaftsschule rührt, will sich auf die Frage, wie Kinder beim derzeit löchrigen Netz von Gesamtschulen zur nächsten Schule kommen sollen, erst gar nicht einlassen: Das sei "Sache der kommunalen Selbstverwaltung", also der Gemeinden und Kreise. Allerdings: "Es besteht kein Anspruch auf Einrichtung eines Beförderungsangebots", zitiert Hubert Waldenberger vom Landratsamt Heilbronn aus der Kreissatzung zur Schülerbeförderung und folgert daraus: "Verbindungen de luxe und die Erfüllungen von Sonderwünschen sind nicht möglich". Freilich könnten Schüler aus Neckarbischofsheim den ab Obergimpern fahrenden Schulbus mitbenutzen, solange dort Plätze frei sind. Wie die Kinder dort hinkommen, könne aber nicht das Problem des Landkreises Heilbronn sein. Konzilianter in der Rhetorik, aber vage in der Sache bleibt der Rhein-Neckar-Kreis: "Der Kreis möchte im Interesse der Schüler und Eltern lösungsorientiert vorgehen und ist sich der unbefriedigenden Situation bewusst", lässt Kreis-Sprecher Thomas Rohleder wissen. Er kündigte gegenüber der RNZ einen Runden Tisch an, an dem unter breiter Beteiligung "eine Lösung herbeigeführt" werden soll.

"Wir müssen uns was einfallen lassen. Und zwar möglichst schnell", gibt der Bad Rappenauer Hauptamtsleiter Wolfgang Franke als Parole aus. Allerdings: "Wegen nur wenigen Kindern einen Schülerverkehr einzurichten, wird schwierig." Aber was ist, wenn im nächsten Jahr mehr Schüler aus Neckarbischofsheim und den Umlandgemeinden in Bad Rappenau zur Schule gehen wollen? Denn die Gemeinschaftsschulen boomen derzeit: Bammental, Sulzfeld und Haßmersheim verzeichneten vom laufenden zum nächsten Schuljahr einen Zuwachs bei den Anmeldungen von 30 bis 60 Prozent. Noch spürt die Helmstadter Grafeneckschule nichts vom Verdrängungswettbewerb, liegt mit 21 Neuanmeldungen für die fünfte Klasse sogar über den Zahlen der letzten Jahre. Aber wann die bisherige Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule umfirmiert, steht in den Sternen. Ein Antrag für den neuen Schultyp ist noch gar nicht gestellt, verhandeln Helmstadt-Bargen und Epfenbach noch über eine Vereinbarung, die Finanzierung und Organisation regeln soll. Antragsschluss ist in sieben Wochen.