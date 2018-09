Von Martin Weis

Sinsheim. Fürs Dorado musste man Geduld mitbringen. Die Zufahrt zum großen Treff der US-Automobile im Auto und Technik Museum war nur in zähflüssigem Schritttempo, Stoßstange an Stoßstange, auf den letzten 400 Metern der Neulandstraße zu bewältigen. Auf den prall gefüllten Parkplätzen rund ums Museum stach ins Auge, dass diverse jüngere Mustang- und Corvette-Ausgaben sowie aktuelle Produkte der US-Autoschmieden von General Motors und Ford sich ein Stelldichein gaben.

Die typischen, buckligen Fahrzeuge der 50er Jahre, die als "Custom Cars" mit bärenstarken Motoren unter der Haube, viel Chrom an der Karosserie und einem standesgemäßen Outlook im Fahrgastraum zu bestaunen waren, machten sich auf den randvollen Parkplätzen und im im Museumshof allerdings ziemlich rar.

Holger Baschleben vom Museum hoffte gegen Mittag noch, dass die 24 übrig gebliebenen Anmeldeformulare von 200 gedruckten ausreichen. Der Andrang hatte überrascht, obwohl man am Freitag bei 135 Meldungen davon ausging, dass es bei 100 Spontanbesucher mit ihren US-Fahrzeugen bleiben würde. Die Konsequenz für nächstes Jahr: Eine Beschränkung auf ein Mindestalter der Fahrzeuge. Dass die Corvettes , Camaros, Mustangs und Chevys ihr Publikum finden, je greller und sportlicher sie in Erscheinung treten, ist bekannt. Man suchte hier vergeblich nach der Mannheimer Hilde mit ihrem knapp 40 Jahre alten Mustang, die kein Custom Car Treffen versäumt hat.

Friedbert Lott aus Neudenau hat ein ähnlich enges Verhältnis zu seinem schwarzen Ford T von 1919. Das Auto gehörte einst einem Arzt in Florida, kam auf komplizierten Wegen ins Heilbronner Land. Erstaunlicherweise gibt es für diesen "U-100er" noch "alle Ersatzteile bis zum kompletten Motor. Die werden in den USA hergestellt." Nur die Original Klixon-Hupe sei nicht mehr zu haben. Lott braucht keine Ersatzteile. "Ich muss nur ab und zu die Bremsbeläge nachstellen." So oft wie möglich fährt der Neudenauer mit Frau bei Oldtimerrallyes mit. 250 Kilometer seien keine Seltenheit. Die "Tin Lizzy" macht es klaglos mit. Ein Tablett, im Fahrerfenster eingehängt, schmückt den beige-roten Mercury Monterey von 1957. Besitzer ist der Bad Homburgers Stephan Escherl, der den "Schlitten 2011 beim Händler sah und sofort kaufte. "Den gibt es nur ein Mal im Land." Der "Ami" fahre sich "wunderbar." Abgestellt wird er in eigener Scheune. Von Sinsheim ist der Fahrlehrer angetan. Er habe sich viel Autos angesehen. "Ich habe keines entdeckt, das ich mitnehmen würde." Viellicht klappt's nächstes Mal?