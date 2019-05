Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Apfelsaft gehört zweifellos zu den beliebtesten Fruchtsäften und wird auch von den Dührenern gerne getrunken. Zur Freude des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins (OGV) entstammt der "Rohstoff" dazu immer öfter hiesigen Streuobstwiesen und wird zudem noch vor Ort versaftet. So geschehen am Freitag vergangener Woche, als das schon in den Vorjahren gemietete "Saftmobil" von "Obstwiesen Filsinger" (Wiesloch-Baiertal) wiederholt am OGV-Clubhaus Station machte.

Und dort gab es für die Vereinsmitglieder jede Menge zu tun, da dort praktisch im Minutentakt Bürger vorfuhren, um ganze Wagen- bzw. Anhängerladungen an Äpfeln abzuliefern. "Jeder bekommt den Saft seiner eigenen Äpfel", beschrieb OGV-Vorsitzender Hans Peter Nagelpusch das folgende Prozedere.

Eimer für Eimer wanderten die Äpfel in eine überdimensionale Saftpresse, wo das Flüssige vom Festen getrennt wurde. Der so gewonnene Saft - naturtrüb, versteht sich - konnte anschließend zwecks längerer Haltbarkeit noch erhitzt werden und wurde schließlich in so genannte "Bag in Box"-Behälter (wahlweise mit fünf oder zehn Litern Inhalt) abgefüllt. Darin hält sich der ganz persönliche Apfelsaft dann ein gutes Jahr und bleibt selbst nach dem Öffnen des Behälters noch gut zwei Monate frisch.

Ganz frisch waren auch die Apfelpfannkuchen, die Klaudia Nagelpusch, Frau des OGV-Chefs, im Garten des Clubheims für mehrere Schulklassen und Kindergartengruppen vorbereitet hatten. Diese schauten im Laufe des Vormittags vorbei und erfuhren jede Menge über Äpfel und deren Verarbeitung. War doch bis vor noch nicht allzu langer Zeit die Saftherstellung echte Knochenarbeit, was der Nachwuchs anhand zweier Maschinen selbst ausprobieren konnte.

Bei einer hölzernen Obstpresse, die an ein kleines Weinfass auf metallenen Stelzen erinnerte, wollte deren abnehmbarer Deckel - das so genannte Pressholz - mittels einer Metallspinden nach unten gedreht werden, um die zuvor in den Zwischenraum gefüllten Äpfel zu zerdrücken. Am Boden des Fässchens lief dann der Saft heraus und wurde von den Kindern sogleich begeistert gekostet.

Schließlich hatte der Nachwuchs in den Tagen und Wochen zuvor fleißig Obst gesammelt oder von Angehörigen geschenkt bekommen, um nicht zuletzt auch der jeweiligen Pflege- bzw. Bildungseinrichtung Arbeit und Geld zu sparen. Selbst gepressten Apfelsaft auszuschenken schafft nämlich nicht nur ein gutes Gewissen bezüglich dessen Inhaltsstoffen, sondern schont außerdem noch den Geldbeutel.

Dies scheinen wohl immer mehr Menschen zu begreifen, denn am Ende der Aktion standen wahrhaft stolze Mengen. "Aus fast 4184 kg Äpfeln haben wir 2510 Liter Saft gepresst", vermeldete der OGV-Vorsitzende vollauf zufrieden und hofft jetzt schon auf ähnlich gute Werte im kommenden Jahr.