Das Sportgelände in Dühren: Malerisch gelegen, aber doch sanierungs- und renovierungsbedürftig. Ein Landeszuschuss soll nun helfen. Foto: Kegel

Sinsheim-Dühren. (wok) Schon viele Jahre lang ist der Sportplatz, auf dem der heimische TSV seine Heimspiele austrägt, ein Problemfall - vor allem im Sommer bei lang anhaltender Trockenheit. Doch jetzt ist endlich Besserung in Sicht: Aus der Sportstättenförderung des Landes genehmigte das Kultusministerium gerade 42.906 Euro für die Sanierung des Spielfeldes.

Man hat beim TSV und im ganzen Dorf jetzt also gleich zweifach Grund zum Jubel. Zum einen steht der Verein unangefochten an der Spitze der Kreisklasse A und damit unmittelbar vor Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga Sinsheim. Zum anderen kann man dann vielleicht schon zur neuen Saison auch auf neuem Geläuf dem runden Leder hinterherjagen. Das jedenfalls hoffen Verantwortliche und Spieler des erfolgreichen Vereins.

Insgesamt schüttete das Land im Rahmen der Sportförderung jetzt 13,4 Millionen Euro an kommunale Projekte aus. "Darüber freuen wir uns sehr", ließen die beiden Landtagsabgeordneten der Regierungsfraktionen Charlotte Schneidewind-Hartnagel von den Grünen und Thomas Funk (SPD) wissen. Beide hatten sich offenbar sehr dafür eingesetzt. "Diese Unterstützung stützt die Infrastruktur und hilft Schule und Vereinen gleichermaßen", so die beiden Landtagsabgeordneten. Auch Bauwirtschaft und Handwerk würden damit gestützt.