Von Michael Endres

Sinsheim/Eppingen/Bad Rappenau. "Für dieses Jahr ist die Prognose extrem schwierig", sagt Jeanette Schätzle. Denn die Apfelernte in diesem Jahr fällt im Kraichgau regional sehr unterschiedlich aus. "An manchen Bäumen hängen die Äpfel wie im Bilderbuch, ein paar Kilometer weiter fällt die Apfelernte komplett ins Wasser". Schuld an dieser Malaise sind die Wetterkapriolen im Frühjahr, kurzzeitiger Frost und vor allem der blitzartige Wintereinbruch Ende April hat den blühenden Obstbäumen zugesetzt. Ab kommenden Montag, 5. September, startet die Kampagne zur Abgabe der Most- und Saftäpfel im Gebiet des Kraichgau-Raiffeisenzentrums (KRZ). Sprecherin Jeanette Schätzle: "Wir wissen aktuell nicht, welche Mengen uns an Saftobst erwartet, das gab es in der Vergangenheit in diesem Ausmaß eigentlich noch nie".

Zwischen Sinsheim, Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch gibt es derzeit ein sehr uneinheitliches Bild: Auf einigen Streuobstwiesen brechen bereits die Bäume unter der Last der Früchte zusammen, während in anderen Lagen die Apfelernte gerade mal für etwas Frischobst und einen Apfelkuchen reicht.

Auch landesweit wird nach Angaben des Statistischen Landesamtes nach dem enttäuschenden Vorjahresergebnis mit einer noch kleineren Apfelernte gerechnet. Dies wird durch die ersten Schätzungen der amtlichen Obsternteberichterstatter belegt. Ein vergleichbares Ergebnis hatte es letztmals 2010 gegeben. Die Ertragsaussichten der einzelnen Sorten werden unterschiedlich eingeschätzt. Die Gründe für die schlechten Ernteaussichten sind vielfältig und je nach Standort sehr unterschiedlich. Sie reichen von ungünstigem Blüteverlauf mit viel Regen und damit kaum Insektenflug, Frostschäden, gebietsweise Hagel, Alternanz, das ist die natürliche Schwankung des Fruchtertrages im zweijährlichen Rhythmus, bis zur Kirschessigfliege.

Jeanette Schätzle vom Kraichgau Raiffeisenzentrum koordiniert erstmals in diesem Jahr die Obstannahme der Genossenschaft für die sieben Annahmestellen in Eppingen, Bad Rappenau-Bonfeld, Meckesheim, Sinsheim, Hüffenhardt, Kürnbach und Neidenstein, damit die Äpfel der Region zu "leckerem Saft von hier" verarbeitet werden können. Dies erledigen allerdings die Vertragskeltereien wie Falter, Dietz, Jacobi und Kumpf; sie bringen dann den Natursaft auf den Markt. Im letzten Jahr sind bei den genannten Filialen des Kraichgau-Raiffeisen-Zentrums 2590 Tonnen Mostäpfel angeliefert worden. Ausschließlich nur im Raiffeisenmarkt Meckesheim werden Birnen zur Saftherstellung angenommen - "das aber nur an einem Tag", erklärt die Sprecherin. Hintergrund: Die Birnen verderben sehr schnell und müssen umgehend bei den Mostereien verarbeitet werden. Der Termin für die Birnenanlieferung steht allerdings noch nicht fest, "wahrscheinlich Ende September". Letztes Jahr waren es fünf Tonnen Birnen.

Die Kulturlandschaft Kraichgau ist reich an Streuobstwiesen. Da gehört es zur Tradition, dass die Früchte der Natur auch verarbeitet werden. Früher dienten sie hauptsächlich der Mosterzeugung. Die Raiffeisengenossenschaft hat aus der Not eine Tugend gemacht: Hauptsächlich nutzen die Kunden das Obst für ihr so genanntes "Saftkonto". Hier erhält der Lieferant eine Gutschrift, die nachher beim Kauf von Obstsäften und Fruchtnektaren in den Raiffeisenmärkten verrechnet wird.

Es ist aber ebenso möglich, das Obst gegen Bezahlung abzuliefern. "Ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden", sagt Jeanette Schätzle "das ist auch eine Frage der Bequemlichkeit". Gesamt gesehen seien die Anlieferungen an den Annahmestellen rückläufig, "von den Jungen will sich doch niemand mehr bücken", sagt sie.

Nach wie vor mischt die Weltpolitik beim Apfelpreis mit, "wir spüren den Preisdruck aus Osteuropa, da gibt es sowieso ein Überangebot". Vor allem bekommen dies die Kleinanlieferer auch im Kraichgau zu spüren. Für 100 Kilogramm Saftäpfel zahlt das Lagerhaus in diesem Jahr fünf Euro, "das ist natürlich sehr unbefriedigend" betont Schätzle. Mehr als drei Viertel der Streuobstanlieferer bevorzugt ohnehin die Möglichkeit des Saftkontingents - also der Gutschrift. Hochgerechnet sei das auch viel lohnenswerter, "das entspricht dann durch den Preisvorteil beim Saft einem Erlös von rund 30 Euro pro 100 Kilo Mostäpfel.

Übrigens rechnet man mit einer Ausbeute von rund 60 Liter Saft je 100 Kilogramm Äpfel.

Die genannten Mostereien, mit denen das Kraichgau-Raiffeisen-Zentrum seit Jahren zusammenarbeitet, garantieren die ausschließliche Verwendung von heimischem Obst, während bekanntermaßen "Discountsäfte" vielfach aus Obstsaftkonzentrat hergestellt werden.

Eine Alternative zur Obstabgabe beim Raiffeisenzentrum bieten verschiedene kleine Süßmoster und Brennereien im Kraichgau. Hier kann man sich gegen relativ geringes Geld Apfelsaft für den Most pressen lassen.