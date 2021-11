Von Hans-Joachim Of

Östringen-Odenheim. Der 32-jährige Sänger, Songschreiber und Keyboarder Markus Zimmermann, der im Östringer Stadtteil Odenheim aufgewachsen ist, ist nicht nur bei der Sat1-Show "Let The Music Play – das Hit-Quiz" am Start, sondern geht im nächsten Jahr als Backgroundsänger mit Herbert Grönemeyer erneut auf große Tour. "Ja, im Moment läuft es richtig gut", sagt Zimmermann, der sein Hobby zum Beruf machte und sich durch sein Motto "It’s just a Feeling" vom allgemeinen Mainstream und der heutigen Schnelllebigkeit abhebt.

2019 war er während der laufenden Grönemeyer-Tour zum Album "Tumult" eingestiegen, nachdem dessen Zweitstimme Mirko Bäumer zu den "Bläck Fööss" nach Köln abgewandert war. Da Grönemeyers Begleitband mit Schlagzeuger Armin Rühl (Rettigheim), Keyboarder Alfred Kritzer (Mannheim) oder Gitarrist Stefan Zobeley (Heidelberg) mehrheitlich aus der Rhein-Neckar-Region und der Kurpfalz kommt, hatten ihn die Jungs, die Markus Zimmermann schon zuvor kannte, "ins Spiel gebracht".

Nach einer gemeinsamen Probe hob der in Berlin lebende Grönemeyer den Daumen und meinte zu Zimmermann: "Gut gemacht, du bist dabei." Dazu muss man wissen, dass Zimmermann "schon immer" Grönemeyer-Fan war und dessen Songs zuvor alle kannte. Im nächsten Jahr steht im Mai und Juni die Jubiläumstournee "20 Jahre Mensch" an. "Die Proben starten im Januar. Die Vorfreude ist riesengroß", bekundet er, und verrät, dass es in der Folge auch ein neues Grönemeyer-Album geben wird.

Der junge Künstler, der auch selbst komponiert, produziert und das eigene Plattenlabel "KOOH-Records" gegründet hat, brachte 2019 die EP "So schnell" mit deutschen Liedern heraus. Seit 2017 war er zudem mit der Formation OVD ("One Voice Down") im Land unterwegs. Neben der in Köln lebenden Sängerin Deborah Lee war bis zuletzt auch Gitarrist, Sänger, Texter und Produzent Stephan Ullmann aus Ludwigshafen dabei. "Nach dem tragischen Tod von Stephan im Juni 2020 haben wir beschlossen, als Pop-Duo weiter zu machen", sagt Zimmermann, der in der Folge und durch gute Kontakte mit der in Köln produzierten Sat1-Show "Let The Music Play" in Verbindung gebracht wurde.

Die erste Staffel mit 40 Sendungen wurde bereits ausgestrahlt. Am 19. November wird es ein "Promi-Special" geben, unter anderem mit Max Giesinger und Guildo Horn. Die Singles "Was bleibt" und "Neue Mission" mit OVD hatte Zimmermann zuvor schon veröffentlicht und mit Grönemeyer das Video mit der Piano-Version "Mein Lebensstrahlen" gedreht. Wie alles begann?

Zimmermann besuchte das Leibniz-Gymnasium in Östringen und lernte in der Musikschule Blockflöte und Klavier. Nach dem Abitur war er ein Jahr lang als Zivildienstleistender im Bereich der Pflege in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) tätig. "Eigentlich wollte ich danach klassische Trompete studieren, doch der Einstieg bei der überregional bekannten Gruppe ’Me and the Heat’ ließ dies aus Zeitgründen nicht zu", schildert Zimmermann, der von 2010 bis 2016 bei dieser Formation Keyboard spielte. Auch Engagements bei Künstlern wie Uwe Ochsenknecht oder Julia Neigel kamen hinzu.

Heute ist an ein Studium nicht mehr zu denken. Wenn nicht gerade Grönemeyer ruft, pendelt er zwischen Bruchsal und seiner neuen Wahlheimat Köln. Wenn er jedoch Ruhe und Erholung braucht, ist der Kraichgau nach wie vor erste Wahl, auch wegen der familiären Wurzeln. Mit seiner Philosophie, die sich bislang durch sein Schaffen zieht, hat er viele neue Anhänger gefunden. Sein Credo lautet: "Musik ist letzten Endes nur ein Gefühl".