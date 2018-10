Östringen-Odenheim. (rnz) Rund 130.000 Euro investiert die Stadt Östringen bis zum nächsten Frühjahr in die Sanierung und Verbesserung des Odenheimer Freibads. Bei der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Felix Geider, dass das große Becken in den kommenden Monaten umgebaut und saniert wird. Um die Fertigstellung des Projekts bis zur Badesaison 2019 zu ermöglichen, hatte der Rathauschef die dazu notwendigen Handwerkeraufträge bereits in der Sommerpause per Eilentscheidung vergeben.

Zuletzt hatten sich in dem 1936 in Betrieb genommenen Freibad technische Probleme gehäuft, vor allem mit dem Beckenkopf und der Folienauskleidung des Beckens, die nun nach 25 Jahren erneuert und eine rutschhemmende Oberfläche erhalten wird. Auf eine Initiative des Fördervereins des Odenheimer Schwimmbads geht die Einstiegstreppe in das Becken zurück.

Zu diesem Zweck werden die Außenwände des Beckens und der umlaufende Ringanker an zwei Stellen aufgetrennt, die Bodenplatte und die Beckenwände erweitert sowie die Ablaufrinne verlängert. Um auch im Bereich der neuen Treppe eine ausreichende Wasserzirkulation zu gewährleisten, werden dort außerdem zwei zusätzliche Einströmdüsen eingebaut.

Bei dem Vorhaben erhält die Stadt wertvolle Unterstützung durch den Förderverein. Gleich nach Ende der Badesaison trat unter der Regie von Vorstand Andreas May der vielköpfige Bautrupp des Vereins in Aktion, begann mit dem Rückbau, entfernte die alte Überlaufrinne und die schadhafte Beckenfolie und verlegte um das Bassin herum Betonplatten.

Trotz dieser ehrenamtlichen Arbeit wird sich die Sanierung gegenüber den ursprünglich veranschlagten Kosten von 110.000 Euro um 20.000 Euro verteuern. Bis Mai soll alles fertig sein, bekräftigte Stadtbauamtsleiter Michael Stadtmüller.