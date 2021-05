Beim zurückliegenden Kommunalen Impftag in der Erich-Bamberger-Stadthalle wurden zahlreiche Einwohner geimpft. Am Wochenende wird die Aktion fortgesetzt. Foto: Wolfgang Braunecker

Östringen. (br) In Östringen erhalten an diesem Wochenende weitere 140 Personen aus allen Stadtteilen ihre erste Impfung zum Schutz vor einer Erkrankung infolge einer Infektion mit dem Corona-Virus. Nach einem inzwischen gut eingespielten Modus kommen dabei am Samstag in der Erich-Bamberger-Stadthalle in der Kernstadt sowie in der Mehrzweckhalle in Odenheim jeweils 70 impfberechtigte Einwohner an die Reihe, die sich im Vorfeld für den "Piks auf kurzem Weg" angemeldet hatten, der von den vom Karlsruher Landratsamt entsandten Mobilen Impfteams verabreicht wird.

"Das Angebot der kommunalen Impftage wird weiterhin sehr gut angenommen", freut sich Corinna Marin, die bei der Stadtverwaltung seit Anfang März die Umsetzung des Projekts vor Ort koordiniert. Die Assistentin von Bürgermeister Felix Geider zeichnet in diesem Zusammenhang für die ordnungsgemäße Ausstattung der Impfräume verantwortlich, kümmert sich um die Einsatzplanung für die Helfer, die in den Impfstellen die Arbeit der Mobilen Impfteams unterstützen, und nimmt außerdem im Vorfeld auch die Anmeldungen entgegen.

Nachdem in einer ersten Phase im März zunächst die hochbetagten und häufig in ihrer Mobilität eingeschränkten Einwohnerinnen und Einwohner im Lebensalter ab 80 Jahren berechtigt waren, ihre Impfung gegen eine Covid-19-Erkrankung nahe am Wohnsitz zu erhalten, wurde diese Option zwischenzeitlich nach den Vorgaben des Landes für die Altersgruppe "70 plus" freigegeben und zuletzt auch für die Über-60-Jährigen eröffnet, sofern die Impfkapazitäten nicht durch ältere Bürger ausgelastet sind.

Bei den Kommunalen Impftagen in Östringen sollen bis Ende Juni insgesamt rund 520 Personen durch die Erst- und Zweitimpfung mit dem Vakzin der Firma Biontech ihren vollständigen Schutz vor dem Corona-Virus erhalten haben.