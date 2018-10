Am Zusammenfluss von Katzbach und Kapellenbach an der Utestraße kommt es immer wieder zu kritischen Situationen - hier beim Hochwasser im Jahr 2013. Archivfoto: W. Braunecker

Östringen. (br) Einstimmig gutgeheißen wurde jetzt vom Östringer Gemeinderat der vom Hügelsheimer Fachingenieurbüro Wald + Corbe ausgearbeitete Plan zur Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang des Katzbachs und Kapellenbachs in Odenheim. Damit verbunden beauftragte das Gremium die Verwaltung, mit den jeweiligen Eigentümern zu verhandeln und die an den Gewässerläufen gelegenen Grundstücke und Grundstücksteile zu kaufen, die für die erforderliche Aufweitung der Bäche benötigt werden.

Die in einer früheren Phase der planerischen Vorbereitungen als Option in Betracht gezogene Herstellung von zwei großen Rückhaltebecken am Katzbach und Kapellenbach oberhalb von Odenheim stellt keine Alternative zum innerörtlichen Hochwasserschutz dar, das wurde bei der Sitzung des Gemeinderats nun nochmals ausführlich erläutert. Selbst beim Bau beider Bassins mit einem Fassungsvermögen von 62.000 und 30.000 Kubikmeter und einer Dammhöhe von jeweils vier Meter müssten für einen auf ein sogenanntes hundertjähriges Regenereignis ausgelegten Schutz dennoch weitere Maßnahmen im Siedlungsgebiet ergriffen werden.

Obendrein wäre bei einer solchen Variante mit deutlich höheren Kosten zu rechnen, denn jedes der beiden Rückhaltebecken wird von den Planern mit Baukosten von bis zu zwei Millionen Euro veranschlagt; hinzu käme die Unterhaltung der Becken für rund 20.000 Euro jährlich. Nach alledem, so war bei der Sitzung zu hören, sei eine solche Alternative weder genehmigungs- noch förderfähig.

Das nun vom Gemeinderat gebilligte Konzept, den notwendigen Hochwasserschutz unmittelbar im Odenheimer Siedlungsgebiet herzustellen, sieht demgegenüber in den dafür geeigneten Abschnitten von Katzbach und Kapellenbach Aufweitungen des Gewässerquerschnitts vor, die auch mit einer deutlichen Aufwertung von Ökologie und Erscheinungsbild der Bachläufe einhergehen. Neu gebaut werden müssen darüber hinaus unter anderem die Brücke über den Katzbach an der Utestraße, die Brücke über den Kapellenbach im Baugebiet Bergwiese sowie mehrere Durchlässe. Außerdem soll der Kapellenbach, der momentan am östlichen Ortseingang in einer Verdolung verschwindet, auf einer Länge von 370 Metern offengelegt werden. Im städtischen Haushalt sind für das Projekt 2,4 Millionen Euro veranschlagt.

Bürgermeister Felix Geider hofft, dass, ähnlich wie schon vor einigen Jahren im Kernort, nun bald auch im Stadtteil Odenheim auf Basis der vorliegenden Planung eine deutliche Verbesserung des Hochwasserschutzes erreicht werden kann. Mit Blick auf das Gefahrenpotenzial für große Teile des Odenheimer Siedlungsgebiets appellierte er an die Eigentümer der zur Bachaufweitung erforderlichen Grundstücke, die benötigten Flächen für das Projekt abzugeben.

Über das besondere Risiko von Hochwasserlagen mit erheblichen Schäden hinaus birgt die gegenwärtige Situation für Odenheim auch weitere konkrete Nachteile. So sind in den Hochwassergefahrenkarten des Landes auch im Odenheimer Siedlungsbereich Überflutungsflächen ausgewiesen, auf denen keine baulichen Veränderungen oder Neubebauungen möglich sind. Bei dort schon vorhandenen Gebäuden stellen sich überdies zunehmend Fragen der Versicherungsfähigkeit.

Nach erfolgreichem Abschluss der Gespräche über den Erwerb der Flächen, kann die Stadt die wasserrechtliche Genehmigung für die vorgesehenen Maßnahmen beantragen. Sofern allerdings mit allen Eigentümern der für das Projekt unverzichtbaren Grundstücke eine Einigung erzielt werden kann, kommt es hingegen zu einem Planfeststellungsverfahren, das durchaus mit weiteren zeitlichen Verzögerungen verbunden sein könnte.