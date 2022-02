Östringen-Eichelberg. (guz/kh) Die Fusion der Gemeinde Östringen mit Tiefenbach und Eichelberg liegt inzwischen ein halbes Jahrhundert und wenige Wochen zurück. Der entsprechende Vertrag wurde im Januar 1972 von den Bürgermeistern Hermann Kimling (Östringen), Norbert Kempf (Tiefenbach) und Jakob Emmerich (Eichelberg) unterzeichnet. Wie vielerorts in Baden-Württemberg gab es auch im Kraichgau teils heftige Diskussionen über den Sinn und Zweck der Eingemeindung kleiner Ortschaften, die immer auch mit Einschnitten in der bisherigen Selbstbestimmung einhergingen.

Der nun bald 90-jährige ehemalige Kommunalpolitiker, engagierte Eichelberger Heimatforscher und langjährige RNZ-Mitarbeiter Kurt Emmerich hat als Zeitzeuge seine Erinnerungen an den Fusionsprozess, den Druck aus Stuttgart, die Verwerfungen in den Kommunen und an Bürgermeister Hermann Kimling in teils sehr persönlichen Worten aufgeschrieben, von denen wir hier Auszüge veröffentlichen.

Kurt Emmerich hatte viele Interessen, wollte, wie er sagt, mit seinen Ideen und seinem Wirken als Kommunalpolitiker nichts Geringeres, als die Welt zu verbessern. Er war Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter unter Jakob Emmerich und auch als Ortschaftsrat und Gemeinderat in Östringen tätig. "Für das Ehrenamt bin ich völlig ungeeignet, weil ich zu viele Kanten und Ecken habe und meine Interessen in der Natur und Technik (Morsetaste) liegen", sagt er. "In einigen Vereinen wie DARC, Nabu, in denen ich Vorsitzender oder Vorstandsmitglied war, galt für mich, immer mehr als 100 Prozent Leistung zu erbringen. Als Kommunalpolitiker war ich eine Niete", urteilt er heute selbstkritisch.

"Nach 50 Jahren bin ich wahrscheinlich der einzige direkt beteiligte Zeitzeuge aus der Zeit der Fusionen. Die Fusion damals war von Stuttgart aus angeregt und beschleunigt worden. Es konnte nie schnell genug fusioniert werden. Warum alles so schnell, warum konnte man nicht warten, bis sich alle besonnen hatten?

Vom Eichelberger Gemeinderat wurden Egon Mildenberger und ich beauftragt, die Verhandlungen zu führen", erinnert sich Emmerich. "In den vergangenen Jahrhunderten waren Tiefenbach und Eichelberg bei verschiedenen Regierungen und bei Verwaltungen immer beisammen – und wir wollten diese Tradition weiterhin bewahren. Naheliegend war eine Fusion mit Odenheim und Neuenbürg, aber die Odenheimer ... immer bewundernswert ihr Lokalpatriotismus und was sie alles Bewundernswertes erreicht haben, schlimm aber waren ihre innerparteilichen Zerwürfnisse."

Von Odenheim seien damals weder Impulse gekommen noch ein konkreter Ansprechpartner zu erreichen gewesen. "Odenheim hat die Chance vertan", urteilt Emmerich im Rückblick.

"Gespräche mit den umliegenden Gemeinden verliefen im Sand, so auch eine gemeinsame lose Verwaltung zwischen Tiefenbach, Eichelberg, Elsenz, Hilsbach und Adelshofen. An Östringen dachte kein Mensch. Was sind da für heiße Debatten vorausgegangen? Die Verhandlungen mit Vertretern aller umliegenden Gemeinden: Was wurde da gemauschelt und versprochen! Östringen kam erst später in die Gespräche. Es war nicht Bürgermeister Hermann Kimling, sondern der Bürgermeister aus Zeutern, der uns den Braten schmackhaft machte.

Was wäre geschehen, wenn die Fusion mit Östringen nicht zustande gekommen wäre mit Tiefenbach, Eichelberg und Östringen? Wo wären wir gelandet? Ja, auch Östringen muss sich das fragen. Bad Schönborn sollte mit Östringen fusionieren, so sah die Planung von Stuttgart es vor. Überall herrschte Aufregung, wer fusioniert mit wem? Ämter wurden angeboten, und es wurde zugegriffen, wo es möglich war.

Odenheim war noch unentschlossen. Die Regierung der Großen Koalition in Stuttgart aber drängte auf Fusion. Also sah Odenheim sich um. Tiefenbach und Eichelberg hatten schon mit Östringen fusioniert. Mehr oder weniger zwangsweise wurden also Gespräche mit Östringen aufgenommen. Die Verhandlungen waren zäh, waren schwierig. Die Odenheimer sollten über Nacht Östringer werden? Das war eine sehr bittere Arznei für die Odenheimer Patrioten."

Die Verhandlungen zogen sich hin, aber zum 1. Januar 1974 fusionierte schließlich auch Odenheim mit dem bereits beschlossenen Dreierbund. Emmerich: "So wurde der Ort Östringen zur ‘Stadt Östringen‘. Das ist gut, sehr gut. Das ist meine Ansicht auch heute noch!

Als Gemeinderat in Östringen lernte ich später den Bürgermeister Hermann Kimling sehr schätzen und achten. Er war ein Bürgermeister, so wie ich mir einen idealen Burgermeister vorstelle. Schnell habe ich ihn durchschaut, wie er kritische Debatten so lenkte, dass er seine Kritiker vor seinen Wagen spannte, ohne dass dies ihnen bewusst wurde. Als ich ihn in einer gemütlichen Runde darauf ansprach, sagte er zynisch: ‘Das ist die Schläue der Backsteinblonden‘ (er hatte rötliche Haare)."