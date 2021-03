Von Armin Guzy

Eppingen. "Wir sind bereit. Wir können Schlagzahl machen!" bekräftigt Iris Salzl-Baur. Sie denkt dabei allerdings nicht an kräftiges Rudern, sondern an Stäbchen, die in möglichst großer Zahl in fremder Leute Nasen gesteckt werden: Die Apothekerin und ihr Team haben zusammen mit der Stadt in der Turnhalle im Rot in der Eppinger Nordstadt ein Corona-Schnelltest-Zentrum eingerichtet, in dem seit dem Start bereits rund 150 Lehrkräfte und Erzieherinnen aus Eppingen getestet wurden.

Ab kommenden Montag können sich in der umgebauten Halle auch alle Eppinger und Ittlinger testen lassen, die keinen Berechtigungsschein haben – und zwar kostenlos und ohne Anmeldung. Wer jedoch schon Corona-Symptome zeigt oder Kontakt zu einem daran Erkrankten hatte, muss wie bisher den Hausarzt kontaktieren und nicht das Schnelltest-Zentrum.

Für wen der Nachmittag besser in den Terminkalender passt, kann sich außerdem an die Hausarztpraxis von Dr. Stefan Linke wenden, der sich ebenfalls an der lokalen Test-Offensive beteiligt und die Abstriche nachmittags im Gesundheitszentrum in der Brettener Straße anbietet – in einem separaten Raum und parallel zum Praxisbetrieb. Nur dort – also ausdrücklich nicht in der Turnhalle – sollten sich Menschen aller Altersgruppen testen lassen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen.

Das Ergebnis, und auf Wunsch auch die schriftliche Ergebnisbestätigung, hat man sowohl in der Praxis als auch in der Turnhalle knapp 15 Minuten später. Nur bei einem positiven Befund – bislang gab es keinen einigen – werden die Getesteten an den Hausarzt oder die Fieberambulanz in der Stadthalle weiterverwiesen, wo dann ein PCR-Test angesetzt wird, um das Schnelltestergebnis zu bestätigen und mögliche Virus-Varianten zu erkennen.

Der kostenlose Abstrich ist nicht angenehm, aber auszuhalten. 15 Minuten später hat man das Ergebnis. Fotos: Armin Guzy

Gemeinsam haben Stadt, Apothekerin und Hausarzt mit dem Schnelltest-Zentrum eine wichtige Grundlage für die ersehnte Öffnungsstrategie geschaffen. Die von geschultem Personal vorgenommenen Tests sollen für die Bürger "die Eintrittskarte für vielfältige Besorgungen" sein, betont Oberbürgermeister Klaus Holaschke, der bereits in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vom Start und den 7000 Schnelltest-Kits berichtet hatte, die das Land der Stadt aus seiner Notreserve zur Verfügung gestellt hat. Zusammen mit weiteren Chargen aus Ittlingen und Massenbachhausen stehen inzwischen rund 9000 Test-Kits für die Einwohner zur Verfügung; die Einwohner Gemmingens werden im dortigen Gärtnerhaus getestet.

Das Angebot ist zuvorderst an pflegende Angehörige, an Schüler, Lehrer und Erzieherinnen, an Mitarbeiter bei Polizei, Justiz und Verwaltung und an alle gerichtet, die mit Risikogruppen zu tun haben und sich regelmäßig testen lassen sollten. Am kommenden Freitag sollen außerdem alle Wahlhelfer, die sich vor der Landtagswahl testen lassen wollen, an der Reihe sein.

Der Auftakt war angesichts der zunächst eingeschränkten Gruppe zwar noch etwas verhalten, weil sich ab Montag nun aber eigentlich jeder testen lassen kann, gehen Salzl-Baur und Linke von einer rasch steigenden Zahl an Besuchern aus. Bis zu 1000 pro Woche hält die Apothekerin als "Schlagzahl" für möglich; bei deutlich mehr käme das Personal und damit auch der "normale" Betrieb von Apotheke und Arztpraxis hingegen tatsächlich ins Rudern.

Salzl-Baur und Linke betonen den Enthusiasmus und die Solidarität, mit denen sich ihre Mitarbeiter an der zunächst bis 31. März befristeten Aktion beteiligen, und loben zudem die "total unbürokratische Art" der Stadt und die "superschnelle Umsetzung" (Salzl-Baur). Schnell viel Geld verdienen, wie mancher meint, lässt sich mit den Testungen übrigens nicht: Pro vom Land zur Verfügung gestelltem Test gibt es eine Pauschale von neun Euro. Abzüglich der Kosten für Personal und Schutzausstattung bleibt da kaum etwas hängen.

"Wir haben nicht gewartet, bis eine Finanzierungsvereinbarung getroffen ist. Die Rückkehr Schritt für Schritt zur Normalität ist mehr wert", hatte OB Holaschke bereits am Dienstag gesagt und auch festgestellt, dass die Stimmung "umschlägt". Dass das Schnelltest-Zentrum so schnell realisiert werden konnte, macht ihn daher schon ein wenig stolz: "Wir sind die Möglichmacher vor Ort", betonte er am Freitag in der Turnhalle im Rot.

Aber auch Linke wird nicht müde, die Vorreiterrolle der Stadt zu betonen: "Hier wurde ein Weg beschritten, der seinesgleichen sucht", sagte er. "Sie werden keine andere Stadt in dieser Größenordnung in Baden-Württemberg finden, die das alles hat."

Mit "das alles" ist nicht nur die Fieberambulanz in der Stadthalle gemeint; ebenfalls eine der wenigen im Land, sondern auch die Tatsache, dass Linkes Praxis ab Montag eine der insgesamt 41 "Modelpraxen" in Baden-Württemberg und die einzige im Landkreis Heilbronn sein wird, in der das Biontech-Serum an insgesamt 150 Menschen verabreicht wird, die älter als 80 Jahre sind.

Drei Wochen lang will das Land bei dem Modellprojekt in Eppingen Erfahrungen auch hinsichtlich der Organisation sammeln, die zu einem Leitfaden zusammengefasst werden. An diesem sollen sich dann die rund 15.000 Hausarztpraxen orientieren, wenn voraussichtlich im Mai auch von ihnen geimpft werden darf. "Das nimmt vor allem den älteren Menschen die Hemmschwelle. Das wird der Durchbruch", glaubt der Eppinger OB, der nach wie vor hofft, am 7. Mai die Gartenschau eröffnen zu können.