Sinsheim. (cbe) In vielen Krankenhäusern herrscht momentan rege Betriebsamkeit. Ganz anders sieht es dagegen beim Ärztlichen Notfalldienst aus: Zur Vertretung der niedergelassenen Arztpraxen – sie befindet sich im Krankenhaus und steht zu jenen Zeiten zur Verfügung, wenn die Praxen geschlossen sind – kommen kaum Patienten. Die RNZ sprach mit einer Arzthelferin, die anonym bleiben möchte, sowie dem Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Kai Sonntag.

"Die Leute kommen nur, wenn sie gar nicht anders können", sagt die Arzthelferin. In ihrer jüngsten Schicht vor einigen Tagen kamen lediglich zwei Personen. Ansonsten wären es bis zu 15 gewesen, am Wochenende mehr. Zum Jahreswechsel 2018/2019 hatte die RNZ den Ärztlichen Notfalldienst im Rahmen einer Reportage begleitet – damals waren Patienten mit vergleichsweise unbedeutenden Beschwerden wie Nasenbluten und Halsschmerzen gekommen. Nun sei es deutlich ruhiger geworden, den Kräften bleibe mehr Zeit für Bürokratie.

Dass sich die Situation nun derart verändert habe, schätzt die Arzthelferin als positiv ein. "Die Leute halten sich an die Vorgaben. Wir können nichts Negatives sagen", berichtet sie. Die Stimmung im Team der 20 Arzthelferinnen sowie 24 bis 30 Ärzte sei gut. "Jeder hilft, man kann auf jeden zählen. Und die Menschen sind im großen und ganzen verständnisvoll." Immer wieder werde Pizza oder Kuchen als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung vorbeigebracht. "Das tut gut", sagt die Arzthelferin.

Wer Anzeichen einer Corona-Infektion aufweist, komme auf keinen Fall in den Bereich des Ärztlichen Notfalldienstes, diese würden zum Infektionseingang des Krankenhauses gebracht. Um eine Ansteckung trotzdem so gut es geht zu vermeiden, müssten Angehörige nun draußen bleiben, berichtet die Arzthelferin. Wer Beschwerden habe, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten, solle auch keinesfalls einfach in die Arztpraxis kommen, betont Sonntag. Stattdessen empfiehlt er, dort anzurufen.

Als problematischer wird die Versorgung im Ärztlichen Notfalldienst mit Schutzausrüstung angesehen: Auf eine Lieferung von Handschuhen warte man seit zwei Wochen, berichtet die Arzthelferin. Desinfektionsmittel habe man irgendwo auftreiben können, auch Schutzkittel würden weniger. Doch das Krankenhaus habe bereits Unterstützung auf dem kurzen Dienstweg signalisiert. Was die Corona-Krise anbelangt, könnte die Kooperation mit dem Krankenhaus grundsätzlich noch ausgeweitet werden, erklärt Sonntag auf RNZ-Nachfrage. Dies sei aber bislang noch nicht notwendig gewesen.

Was noch kommt, ist auch im Ärztlichen Notfalldienst die große Unbekannte. "Wir müssen abwarten", sagt die Arzthelferin. Ängste gebe es bei ihr und ihren Kollegen nicht, ein wenig Unsicherheit schon. "Aber alles ist hier relativ entspannt. Ich gehe mit einem guten Gefühl ins Geschäft", sagt sie.