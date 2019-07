Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Was wurde nicht alles im Vorfeld kritisiert: Schlechte und zu wenig Werbung, dünnes Programm oder dass die Geschichte der Burg kaum zur Geltung kommen würde. All das war am Sonntagnachmittag längst in Vergessenheit geraten, denn die unzähligen Gäste, darunter auch viele Skeptiker, lobten die 700-Jahr-Feier des Burgdorfes in höchsten Tönen. "Hier passt einfach alles", "abwechslungsreich" sowie "tolle Atmosphäre" hörte man von den flanierenden Gästen.

An dem positiven Eindruck konnten auch die kurzzeitigen Regenschauer nichts ändern, und vielleicht waren sie mitschuldig an der "Atmosphäre". Denn auf dem Park- beziehungsweise Festplatz neben der Von-Venningen-Halle mussten die Besucher bei Wind und Regen kurzzeitig enger auf den beschirmten Bänken oder unter den Getränke- und Speiseständen zusammenrücken. Das passte gerade beim ökumenischen Gottesdienst besonders gut, der einen süßen Appetithappen zum Abschluss präsentierte: Gemeinderätin Nina Walter, bekannt für ihre Kuchenkunstwerke, hatte in zweiwöchiger Arbeit eine Jubiläums-Burgtorte fertiggestellt, die Bürgermeister Frank Gobernatz nur widerwillig anschneiden wollte.

Beim anschließenden Spazieren vom Festplatz über den Kunsthandwerkermarkt bis zur Burg konnten vor allem die Kinder mit "Gummitwist" oder "Himmel und Hölle" alte Spiele entdecken. Holz-, Schmiedekünstler und Spinnerinnen waren von Besuchern umgeben, die diese Kunsthandwerksarbeiten bestaunten. Der Innenhof der "Sonne", mit Holzwurzelkunst oder antiken Möbeln, schien für sich selbst Werbung zu machen, und vermutlich wünschte sich so mancher, dass das ehemalige Gasthaus mit seinem einmaligen Außenbereich wieder dauerhaft zum Leben erweckt wird.

Überrascht zeigten sich die Besucher vom Lagerraum des einheimischen Trödel- und Antiquitätenhändlers Ingo Denter, der mit seinem Ruhrpott-Charme zwar nicht zum offiziellen Unterhaltungsprogramm gehörte, aber im wahrsten Sinne des Wortes unterhaltsam im Gespräch war. Kurzzeitig dachten einige Besucher auch, dass das Heimatmuseum seinen Standort hierhin verlegt hätte, das am Fuße der Burg rege in Anspruch genommen wurde. Von dort ging es für viele schnurstracks hoch zur Burg, die natürlich Anziehungspunkt Nummer eins gerade für die vielen auswärtigen Gäste war, die die seltene Möglichkeit nutzten, auf den Turm zu steigen. Großes Interesse auch bei den Ortsführungen von Heimatforscher Werner Diefenbacher, der über die Dorfgeschichte berichtete.

Gleichmäßig statt schnell hieß es bei der von Peter Grolms und Sven Spangenberg organisierten Klassikerausfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfung. Ab Mittag fuhren rund 60 Teilnehmer beispielsweise mit einem Opel Kadett C-L, Chevrolet Corvette C3 oder Alfa Romeo GT 1300 Junior entlang der Festmeile und begeisterten mit ihren Old- und Youngtimern. Die ersten Plätze bekamen einen eigens von der Holzbildhauerin Dietlinde Köpf kreierten Holzpokal mit der Burg als Motiv überreicht.

Anschließend gehörte die Bühne den Kindern und Jugendlichen aus der Kinderkrippe Rappelkiste, der Kindertagesstätte Biberburg, der Burgdorfschule sowie der Tanzgruppe der VHS und den "Soul Dancers". Sie zeigten ihr schauspielerisches, tänzerisches und musikalisches Können. Der Festplatz wurde bereits am Tag zuvor beim Fassbieranstich aufgrund seiner Lage und der Gemütlichkeit gelobt, trug erheblich zur Festatmosphäre bei - und sollte so öfter genutzt werden, wie viele Neidensteiner gegenüber der RNZ äußerten.

Bevor Hannah Ringhofer, mit Hammer bewaffnet und unterstützt von Maximilian von Venningen, den Gerstensaft fließen ließ, sang Gobernatz im Kettenhemd von den "alten Rittersleut’". Mit den "Guardians of Tomorrow" und der "Abteilung Rock" erklommen dann zwei Bands die Bühne, die mit Pop- und Rockklassikern und neuen Songs für Stimmung sorgten und so manch älteres Tanzbein zum Leben erweckten.

Die als "geheimnisvoll" angekündigten Lasershows in der Von-Venningen-Halle wurden ihrem Namen gerecht, denn für viele Zuschauer wird es ein Geheimnis bleiben, was an uninspirierten Lichtstrahlen, Kreisen und Dreiecken spektakulär sein soll. Auch, weil die dazu abgespielte Musik eher irritiert als begeistert. Immerhin, die Kinder, die den Laserstrahlen spielerisch auswichen, schienen ihren Spaß zu haben. "Wer braucht schon eine Lasershow, wenn er eine Burg und so einen Altort hat", stellte ein Besucher fest.