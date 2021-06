Von Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt-Berwangen. Wenn Volker Cihlar, Martin Kächele, Frank Grimm und Martin Müller zu ihren Instrumenten greifen, wird es eng, laut und schwitzig: Als "Pennysurfers" heizen sie weltweit ihrem Publikum ein und animieren es zum ausgiebigen Pogo-Tanz. Und die Punkrocker können inzwischen auf mehr als 20 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Cihlar ist das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied der Band, die sich im Januar aus den "zwei erfolglosen Bands ,Glücksbärchis‘ aus Zaisenhausen und ,Gluttony‘ aus Eppingen" entwickelte. Hinzu kam mit Kai Rau noch ein Bassist der Band "Bustin’ Surfboards". "Die drei Bands haben nicht so funktioniert. Wir wollten schauen, ob wir nicht noch mehr herausholen können", blickt Cihlar zurück.

Damals habe es bundesweit eine große Bühne für Newcomer-Bands im Punkgenre gegeben. So durften die Garagen-Punker aus Berwangen im Sommer 2000 auf dem Bizarr-Festival auftreten. Und zum Line-up gehörten Musikgrößen wie "Muse", "Coldplay" oder die "Foo Fighters". "Es war damals keine schlechte Zeit, um eine neue Band zu sein", erinnert sich Cihlar. Zunächst coverten die Musiker die Stücke ihrer Vorbilder, doch schon bald schrieb Cihlar eigene Lieder.

Aber wie es sich für eine gute Band gehört, hatten auch die "Pennysurfers" mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. "Die ersten drei Jahre waren cool. 2004 haben wir uns dann praktisch aufgelöst", sagt das älteste Bandmitglied. Auch ein Abschiedskonzert hatte man bereits gegeben, doch als eine Einladung zum Anti-Frust-Festival in Oberacker eintrudelte, gab es den Rücktritt vom Rücktritt.

Dieser hielt aber nicht lange an. Denn als die Band ein paar Jahre vor einem Auftritt keine Lust verspürte, auf die Bühne zu gehen, bemerkten die Punker: "Die Luft ist raus." Daran änderte auch der 2005 vollzogene Wechsel am Schlagzeug nichts.

Aber so ganz wollte Cihlar die "Pennysurfers" nicht aufgeben. 2010 kam mit Martin Kächele frischer Wind – ihm folgten Martin Müller und Frank Grimm. Die heutige "Pennysurfer"-Besetzung war gefunden. "Damit kam noch mal ein neuer Zug hinein. Es sind alles Leute, die sich für die Sache engagieren", sagt Cihlar. Zudem hätte jeder trotz des Altersunterschieds – Cihlar ist zehn Jahre älter als Kächele – viele Erfahrungen gemacht und in die Band mit eingebracht. Was folgte, waren bundesweite Auftritte in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Leipzig. "Ohne Martin hätten wir das nicht geschafft, so viele Konzerte zu spielen", sagt Kächele. So ist in den vergangenen Jahren aus vier Vollblut-Musikern eine eingeschworene Truppe geworden, deren Höhepunkt die beiden Touren 2017 und 2019 durch Japan waren. In einem privaten Urlaub ist Cihlar das erste Mal mit dem asiatischen Konzert-Konzept in sogenannten Live-Houses in Kontakt gekommen. "Da habe ich gedacht, warum spielen wir das nicht?" Als er später seinen Bandmitgliedern nach einem Auftritt in Illertissen "völlig besoffen" davon erzählte, hielten diese die Idee zunächst für einen Scherz. "Ich habe 35 Häuser angeschrieben, zwölf haben sich gemeldet. Ich bin dann noch mal hingeflogen und habe mich mit allen getroffen", sagt Cihlar. Die Japan-Touren waren geboren. 2019 spielten sie in drei Wochen elf Konzerte in acht Städten.

Und auch für 2020 hatten sich die "Pennysurfers" anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens einiges vorgenommen. Eigentlich wollten die Garagen-Punker mit einem Konzert in Eppingen ihren Bandgeburtstag und die Veröffentlichung ihres sechsten Albums feiern. Doch Corona machte auch dem Quartett einen Strich durch die Rechnung: Das Konzert wurde abgesagt, und auch proben konnte man kaum. Das Bier im Proberaum in der Garage von Frank Grimm ist zum Bedauern der Punker inzwischen abgelaufen. "Man verliert am Spielen und am Gesang. Aber das kriegt man wieder hin", sagt Cihlar. Immerhin treffe man sich alle fünf bis sechs Wochen zumindest digital, um online gemeinsam das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen.

Aber: "Das Leben hat sich verändert. Jeder von uns hat ein Privatleben. Und wenn es irgendwann wieder losgeht, muss man schauen, wie man es sich wieder einrichten kann, zu proben", erklärt Cihlar. Er konnte beispielsweise aufgrund der Pandemie und Kita-Schließungen seinen getrennt lebenden Sohn an vier Tagen in der Woche sehen.

Aber lange müsse man nicht proben, um wieder Konzert-tauglich zu sein, meint Kächele. "Wir sind sehr gut aufeinander eingestellt und für eine Punk-Band sehr diszipliniert. Wir haben ein großes Repertoire. Es gab Zeiten, da konnten wir 50 bis 60 Lieder aus dem Stegreif spielen."

Obwohl die Inzidenz bundesweit sinkt, geht das Quartett nicht davon aus, noch in diesem Jahr das Geburtstagskonzert nachholen zu können. "Es ist ja gar nicht abzusehen, wie so etwas abläuft", meint Müller. Zwar habe man in Heilbronn 2020 ein Sitzplatz-Konzert gegeben, aber es wäre schwierig gewesen, "die Stimmung reinzukriegen". Dennoch sei es besser als nichts gewesen. Trotzdem: Für das Jubiläumskonzert wünschen sich die "Pennysurfers" Pogo, Hitze und Schweiß. Daher rechnen sie frühestens mit April 2022. Und bis dahin bleibt auch das neue Album in der Schublade.