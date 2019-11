Verfolgen die Geschichte der TSG 1899 Hoffenheim schon lange: Helga und Wilfried Kariegus aus Bremen genießen die Zeit in Sinsheim und im Stadion. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Sie hätten "ein wunderschönes verlängertes Wochenende in Sinsheim und Umgebung" gehabt, und auf der Heimfahrt sei ihnen klar geworden, dass sie "bald wieder in den Kraichgau und zu einem Spiel der TSG Hoffenheim kommen werden". So schildert es Wilfried Kariegus. Zusammen mit seiner Ehefrau Helga hatte der 66-jährige Rentner und gelernte Maschinenbau-Diplom-Ingenieur, der als Serviceleiter eines international tätigen Unternehmens für Fördertechnik in Bremen arbeitete, die rund 600 Kilometer lange Autofahrt angetreten, um erstmals eine Begegnung in der "PreZero"-Arena hautnah zu erleben. Danach war’s um das Paar geschehen.

Die Eintrittskarten wurden über das Internet bei der TSG-Geschäftsstelle geordert. Es sei ein tolles Erlebnis gewesen, das mit dem erhofften Sieg gegen Schalke 04 noch gekrönt wurde: "Vielleicht auch, weil wir die Mannschaft kräftig anfeuerten", freut sich der Mann, der früher "auch ein wenig kickte" und heute in seiner Freizeit hauptsächlich mit der Pflege des Eigenheims mit 3000 Quadratmeter großem Grundstück beschäftigt ist. Dort weht im Garten jedoch nicht, wie man vermuten könnte, die Werder-Fahne, sondern die blaue Flagge der TSG 1899 Hoffenheim.

Wie das? Als Fußballfans verfolge das Paar die Ligaspiele ganz genau. Und seit dem Aufstieg der TSG in die 1. Bundesliga im Jahre 2008 nehme man den Werdegang des früheren Dorfvereins "bis zum heutigen Tag wahr". Beeindruckt habe sie im zurückliegenden Jahrzehnt besonders die Arbeit der TSG-Trainer Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. Nicht zuletzt deshalb wurde Helga Kariegus 2014 sogar Mitglied im Verein. "Sie freut sich jedes Mal auf die Zusendung des Stadionmagazins", sagt Wilfried Kariegus. Die 59-jährige gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, die seit vielen Jahren in einer renommierten Anwaltskanzlei in Verden tätig ist, nennt neben Fußball noch Yoga und Radfahren ihre Hobbys. Mit dabei ist stets auch der "Hoffe-Schal".

Große Hochachtung haben beide TSG-Fans vor dem Engagement Dietmar Hopps in der Region. Über die Medien und das "Spielfeld"-Magazin erfuhren sie von den zahlreichen Projekten des Mäzens und haben beim jüngsten Besuch auch gleich die gerade eröffnete Klima Arena unweit der Badewelt und des Fußballstadions in Augenschein genommen. "Eine wichtige, sinnvolle Einrichtung in der heutigen Zeit", finden beide.

Nachdem das Paar hautnah die Atmosphäre im Stadion erlebte und sich auch in der Dührener "Ratsstube" drei Tage lang gut aufgehoben fühlte, fiebern beide den nächsten TSG-Begegnungen entgegen: "Sobald wir es irgendwie einrichten können, setzen wir uns wieder ins Auto oder steigen in den Zug Richtung Süden", lassen die beiden wissen. "In unserer Heimat sind wir die Exoten, doch das ist uns egal."