Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Mit kurzen Filmen macht der Förderverein "1250 Jahre Gemmingen" auf seine Veranstaltungen aufmerksam. Für die Polizei Big Band Heilbronn, die am Samstag, 30. März, 20 Uhr, in der Kraichgauhalle spielt, haben jetzt sogar zwei waschechte Polizisten aus dem Revier Eppingen und ihr Polizeiauto mitgespielt.

Ideengeber für die Kurzfilme ist Gerald Strauß. Der Inhaber der ortsansässigen Werbeagentur schreibt das Storyboard, führt Regie und dreht auch gleich selbst. Mit Amalie hat er seine perfekte Werbepartnerin gefunden: bekannt im ganzen Ort und nicht auf den Mund gefallen.

Amalie ist eine Kunstfigur, die den Freunden des Theatervereins von den jährlichen Aufführungen in Stebbach wohlvertraut ist. Sie wird seit Jahrzehnten von Gemeinderat Klaus Weidelich verkörpert. Die Dame mit Dutt und Hut erntet ob ihrer Erlebnisse immer wieder Lacher, manchmal auch nur Kopfschütteln.

Da staunten die Anwohner in der Stettener Straße nicht schlecht, als mit lauten Sirenentönen ein Polizeiauto vorfuhr. Da Amalie auf ihrem Fahrrädle in Schlangenlinien fuhr, wurde sie von den Beamten angesprochen und zu einem Atemalkoholtest gebeten. "Blasen? Ha, blasen des isch doch euer Geschäft, am 30. März, da blast bei uns die Polizei", so die Antwort der knitzen Dame.

In sieben Szenen hat Gerald Strauß seinen Spot aufgeteilt. Amalie Weidelich ist ein alter Hase vor der Kamera. Doch für die beiden Polizisten war es die erste Filmrolle. "Es hat Spaß gemacht", sagen Inci Terzi und Rainer Nagel vom Polizeirevier Eppingen.

Bevor sie mitspielen durften, hat Regisseur Strauß natürlich bei der Pressestelle um Erlaubnis bitten müssen. Doch es war ja quasi Werbung in eigener Sache. Denn die Polizei Big Band Heilbronn ist zwar ein Verein, doch einige der Mitspieler sind Polizisten, die jede Woche proben und etwa 15 Auftritte im Jahr absolvieren. Unter der Leitung von Roland Schneider spielt die Gruppe nicht nur typischen Bigband-Jazz, sondern auch viele Big Band Klassiker sowie Titel aus dem Rock und Pop oder Oldies. Zu sehen ist der Film auf Facebook und bei Youtube, wenn man 1250 Jahre Gemmingen in die Suchmaske eingibt.

Info: Für das Konzert gibt es noch Karten für zwölf Euro beim Förderverein, bei den Banken, in Katjas Schuh-Ecke und bei Bäckerei Deusch in Stebbach.