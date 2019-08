Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Schon seit vergangenem Winter dreht sich das Namens-Roulette. Nun steht der nächste Dorffest-Kracher fest. Im 1250. Bestehensjahr des alten Örtchens kommt Schlagersänger Heino auf den Zimmerplatz. Fest-Organisator Peter Batzdorf von den Ortsvereinen bestätigt die Info. In seinem Hausgang liegen bereits die Kisten mit den Fest-Plakaten.

Damit endet eine Phase der Ungewissheit und Spekulationen. Wer wird es dieses Jahr sein? Lässt sich vergangenes Jahr toppen? Und kommt überhaupt jemand? Bereits früh waren Namen ins Dührener Kraut geschossen: "Knight Rider"-Sänger David Hasselhof war einer der ersten; über längere Zeit hieß es, die Combo "Hot Chocolate" komme ins Dorf. Haarscharf ist Dühren offenbar am Exzess-Exzentriker Helmut Berger und dem Ex-Erotik-Starlet Sibylle Rauch vorbeigeschrammt, wenn man gut informierten Kreisen glaubt.

Und Pop-Titan Dieter Bohlen - auch der war im Gespräch. Das hatte Gründe: Vergangenes Jahr war es dem Trio aus Batzdorf, dem Heilbronner Agenturchef Daniel Mieth und dem Wiener Künstler-Vermittler Helmut Werner geglückt, ein bizarr-illustres Stelldichein nach Dühren zu holen: Neben dem Opernball-Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner kamen das Duo "Botox-Boys", 80er-Sänger Chris Wolff und Dancefloor-Sternchen Nicole Mieth, Daniel Mieths Tochter. Das Fest geriet zur wilden Fete, bei der - auch das wissen gut informierte Kreise - mancher Verein doppelt so viel Bier verkauft hat als ohne B- und C-Promis.

Das Dorffest 2018, es war so anders: Lugners Jet konnte am Samstag wegen eines Gewitters nicht starten, was zunächst niemand glaubte. Die "Botox-Boys", Wolf, vor allem aber die hübsche Nicole Mieth, retteten den Abend. Viele trugen in der Folge heftige Räusche heim und als Lugner am Sonntagmittag doch noch kam - ja sogar mit den "Manschettenbauern" einrollte und im Zelt froh mitfeierte - da hatte dies schon was Versöhnliches. Auch das Fernsehen war da. Und selbst die örtliche Intelligenzija fand noch ihren Aufreger: Nichts ahnend von der "Me too"-Debatte - die damals auch durch Dühren getrieben wurde - war Lebemann Lugner mit Dührener Kindern aufgetreten. "Das gab es noch bei keinem Dorffest in Deutschland" lautete Batzdorfs und Mieths Fazit damals auf dessen Seite "Webjoker".

Und irgendwie hatten sie durchaus Recht damit. Doch nun stand das 40. Dorffest an, noch dazu im 1250. Jubiläumsjahr. Dass also "etwas kommen" musste, schien logisch. Nicht einfach soll es gewesen sein für Peter Batzdorf, neue Acts auf den Zimmerplatz zu holen, sagen die gut informierten Kreise. "Viel Klinkenputzen" sei nötig gewesen, schildert er selbst. Nicht jeder im Ort findet, dass Trash-Stars und Schlagersternchen besser zum Dorffest passen als Blasmusik, Gesangverein und der Auftritt der Manschettenbauern mit Frack, Zylinderhut und Erntewagen.

"Wir machen beides", stellt Batzdorf klar. Am Festsonntag werde es dann zünftig, der Tag werde ganz den Handwerkern und dem alten Handwerk gewidmet sein, wie es das Konzept des Jubiläumsdorffests vorsieht. Dann könnten sich Dührener und Gäste Jubiläumsmünzen prägen lassen und ähnliches.

Der Samstagabend stehe im Zeichen der Party: Heino ist zur Zeit nur für eine Autogrammstunde angekündigt. Der 80-Jährige, dessen neue CD "Und Tschüss" den Zusatz "Das letzte Album" trägt, müsse "seine Stimme schonen". Der dunkel bebrillte Volksmusik-Barde aus Düsseldorf steht allerdings am kommenden Wochenende im Saarland auf der Bühne. Heino hat nach eigenen Angaben mehr als 1000 Lieder aufgenommen und mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft, darunter Titel wie "Rosamunde" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss", aber auch Rocktitel wie Rammsteins "Engel" gecovert. Seither trägt er einen Totenkopfring und nennt eine Platte schon mal "Arschkarte".

Batzdorf hat die Hoffnung, dass Heino in Dühren vielleicht doch kurz zum Mikrofon greift - "aber das schreibt ihr noch nicht". Neben Heino ist erneut Nicole Mieth mit einer 90er-Jahre-Show angekündigt, außerdem der Schlagersänger "Nic", einer der Interpreten des Gassenhauers "Ein Stern, der Deinen Namen trägt". Ein ominöser "Überraschungsgast" soll dafür sorgen, dass sich das Namens-Roulette bis zum Dührener Dorffest weiter dreht - denkbar ist vieles.

Das Dührener Dorffest im Wandel: "Mich hat das letztes Jahr überzeugt", sagte gestern Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der zunächst eher zu den Skeptikern gezählt hatte. Die Organisation sei "profimäßig" gewesen, sagte Albrecht, und das Publikum habe "viel Spaß gehabt". Das Rathaus bemühe sich, den Organisatoren "auch ordnungsrechtlich zu helfen", was "nur aus einem einzigen Grund nicht ganz einfach" sei - man könne bei derlei Veranstaltungen "schlichtweg nicht abschätzen, wie viele Besucher am Ende kommen". Beim Heino-Auftritt im Saarland am Wochenende wird mit 6000 Personen gerechnet.