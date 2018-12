Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Ein ganzen Jahr voller Festlichkeiten soll 2019 für Gemmingen werden: Denn vom 1. Januar an kann die Kraichgaugemeinde ihr 1250-jähriges Bestehen feiern. Bereits in der Silvesternacht wird deshalb mit dem Feiern begonnen, was in ein großes Feuerwerk um Mitternacht mündet. Gleich am 1. Januar geht es um 17 Uhr weiter mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche unter Mitwirkung von Pater Eberhard von Gemmingen, der bis vor zehn Jahren die deutschsprachige Redaktion von Radio Vatikan geleitet hat. Musikalisch begleitet wird der Festgottesdienst vom evangelischen Posaunenchor.

Tolle Programmpunkte hat der Förderverein "1250 Jahre Gemmingen" um seinen Vorsitzenden Werner Grässle und dessen Mitstreiter Thomas Fuchs erarbeitet. Höhepunkte des Festjahres sind besondere Konzerte. Am 2. Februar, 20.30 Uhr, spielt die elfköpfige Band "Phil" mit ihrem charismatischen Sänger Jürgen "Phil" Mayer Lieder von Phil Collins und Genesis in der Kraichgauhalle.

Die Polizei-Big Band Heilbronn ist am Samstag, 30. März, in der Kraichgauhalle und gibt nicht nur Jazz, sondern auch viele Titel aus Rock und Pop zum besten. Ein Familienpicknick mit den Richener Nachbarn, die ebenfalls ihr 1250. Jubiläumsjahr feiern, wird am Sonntag, 2. Juni, auf dem Hügel zwischen Gemmingen und Berwangen veranstaltet. Der Kabarettist Bülent Ceylan wird am 13. Juli, 20.30 Uhr, in der Kraichgauhalle erwartet. Er wird dann zum dritten Mal in Gemmingen auftreten.

Nicht nur im Gemminger Rathaus, sondern in der ganzen Gemeinde freut man sich schon auf das kommende Festjahr. Foto: Ines Schmiedl

Das große Festwochenende startet am Freitag, 28. Juni, mit einem Festbankett. Am Samstag, 29. Juni, gibt es nachmittags ein Jahrgangstreffen, abends spielt die Partyband "Die Hessentaler" ihr buntes Showprogramm. Am Sonntag, 30. Juni, startet um 15 Uhr ein bunter Festumzug durch den Ort bis zur Kraichgauhalle. Um 19 Uhr beginnt ein Abend der Vereine und Nationen. Am Montag, 1. Juli, gibt es einen Spielenachmittag für Jung und Alt und mit einer ausgelassenen After-Work-Party mit der Band "Flugrost" wird das Wochenende beendet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am Festwochenende ist frei, damit jeder mitfeiern kann. Das ist den Organisatoren wichtig.

Zur Kerwe rockt die Band "Extasy" am 26. Oktober die Kraichgauhalle. Das Landesjugendorchester konzertiert am 3. November um 19.30 Uhr in der Kraichgauhalle, Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Der Kabarettist Django Asül wird sein neues Programm am 9. November in der Kraichgauhalle vorstellen. Alle Vereine beteiligen sich am Festprogramm. Beispielsweise organisiert der Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Kommunikation (Kukuk) am 5. April einen Poetry-Slam-Abend in der Kraichgauhalle. Das DRK Gemmingen veranstaltet ein Konzert mit der Frauenband "Die Schrubbers" am Abend des 10. Mai in der Kraichgauhalle. Der Sängerverein Gemmingen spielt ein Tiefgaragenkonzert am Sonntag, 21. Juli, in der Garage unter dem Rathaus. Die Landfrauen Gemmingen und Stebbach locken am 20. Oktober zu einer Kürbis-Aktion. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet wieder eine Silvesterparty mit großem Abschiedsfeuerwerk.