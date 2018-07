Von Ines Schmiedl

Kirchardt-Berwangen. Die Berwangener hatten bestes Kaiserwetter zu ihrer 1225-Jahr-Feier: Zwei Tage lang wurde in der Ortsmitte rund um die evangelische Kirche bei strahlendem Sonnenschein und unter blauem Himmel gefeiert.

Sowohl ein eigens gebrautes Festbier als auch einen Festwein gab es zu dem Anlass. Und ein großes, schwarzes Geschenk steht jetzt zwischen Bushaltestelle und Kircheneingang, das am Samstagnachmittag feierlich enthüllt wurde: der Berwangener Nudelschneider.

Die Berwangener haben den Uznamen "Nudelschneider". Doch woher der Name kommt, weiß keiner mehr. "Ich habe viele Leute befragt, unter anderem den derzeit ältesten Berwangener Einwohner.

Er hat gemeint, dass es wohl so sei wie bei den Richener Speckmärbsle", so Ortshistoriker Joachim Hartmann. Die Richener hätten halt gern Speck gegessen, den Berwangenern gehen ihre Nudeln über alles. Ähnlich der Maultaschen haben die Leute aus Berwangen auch ein eigenes Rezept: Ein kleiner Klecks Hackfleisch - mit rohem Schinken und viel Peterling vermischt - werde in einem großen Stück Nudelteig eingehüllt.

Von diesen gefüllten Nudeln könne ein richtiger Berwangener schon 15 bis 17 Stück zum Mittagessen vertragen. Und falls etwas übrig bleibe, werde es abends noch mal aufgebraten, gab das Gemeinderatsmitglied zum Besten. Die Skulptur ist aus zehn Millimeter dickem Stahl heraus gelasert worden und soll im Laufe der Zeit eine rustikale Patina - also dekorativen Rost - ansetzen, erklärte Bürgermeister Gerd Kreiter. Der erste Entwurf für den Nudelschneider kam von Rolf Maier.

Der Wilhelmsfelder Kerwelauf - Die Fotogalerie































Bevor die Skulptur enthüllt wurde, gab es einen traditionellen Fassanstich. Auch hier gab es etwas Besonderes: Bürgermeister Kreiter und die Vorsitzenden der beiden größten Vereine im Ort - also des Fußballvereins und des Motorradclubs - haben sich mit Braumeister Luis Segura zusammengesetzt.

Segura stammt nicht aus Berwangen, singt aber seit vielen Jahren im ortsansässigen Chor MusikArt, den seine Frau dirigiert. Herausgekommen ist ein obergäriges Gerstenmalzbier, das mit viel Malz und verschiedenen Hopfensorten seinen festlichen Charakter erhalten hat, so der Braumeister: 1000 Liter sind von dem goldgelben Craftbier gebraut worden, das es an den Ständen der beiden Vereine gab. Da es nicht nur Biertrinker im Ort gibt, hat der Winzer Bernd Schneider einen eigenen Festwein gekeltert, den es ebenfalls am Wochenende zu trinken gab.

"Es ist alles bereit für unsere große Sause", ließ das Verwaltungsoberhaupt verlauten, bevor er den Hammer zum Fassanstich an den Bundestagsabgeordneten Alexander Throm (CDU) abtrat. Mit wenigen Schlägen hat er das erste Bierfass angestochen und schnell war der Platz vor der Bühne dicht gedrängt von Freibierwilligen. Währenddessen spielte die Feuerwehrkapelle Kirchardt lockere Unterhaltungsmusik.

Doch nicht nur für das leibliche Wohl war gesorgt: Im Erdgeschoss des Schulhauses wurden Fotos aus Berwangen aus den vergangenen Jahrzehnten gezeigt. Auf dem Ebertshof in der Hausener Straße gab es alte und moderne Traktoren zu bestaunen. Die Freiwillige Feuerwehr stellte alte Geräte und Fahrzeuge zur Schau. Viel Musik, Rundfahrten durch den Ort und lustige Spiele für die Kinder ergänzten das Festprogramm.