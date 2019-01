Von Christian Laier

Waibstadt. Was wurde aus den von den Spielern getragenen Trikots des Eröffnungsspiels im Januar 2009 in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena? Frank Puritscher aus Waibstadt kennt die Antwort, denn er hat sich fünf historische Shirts des Spiels der TSG 1899 Hoffenheim gegen eine Auswahl der Metropolregion Rhein-Neckar bei einer Auktion im Internet gesichert.

"Die Trikots wurden im Jahr 2009 kurz nach dem Eröffnungsspiel versteigert. Da habe ich zugeschlagen und vier Hoffenheimer Originaltrikots, jeweils signiert von Demba Ba, Matthias Jaissle, Sejad Salihovic und Vedad Ibisevic sowie das Metropolregion-Teamtrikot mit allen Unterschriften inklusive Dietmar Hopp ersteigert".

Über den Preis spricht der treue Hoffenheim-Anhänger nicht, über die emotionale Bedeutung schon: "Das Eröffnungsspiel in der neuen ausverkauften Arena zu erleben, war für mich als Fan ein sehr bewegender Moment. Die von den Spielern getragenen Trikots sind ein einmaliges Zeitdokument in der Geschichte des Vereins." Bis zum heutigen Tag verfolgt er als Dauerkartenbesitzer alle Heimspiele in der Südkurve.

In der Hoffenheimer Fanszene ist Frank Puritscher bekannt wie ein bunter Hund. Viele kennen ihn als "Playmobil-Frank", denn er besitzt eine der größten Playmobil-Sammlungen weltweit und ist ein gefragter Experte, wenn es um die Historie der Plastikmännchen geht. Einen Tag vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City überraschte er sogar Pep Guardiola: Mit einem Diorama, also einem Schaukasten, mit einer selbst nachgebildeten Szene aus Playmobil-Spielfiguren, auf der auch der spanische Erfolgstrainer zu sehen ist, passte er Guardiola in Walldorf nach der Pressekonferenz am Tag vor dem großen Spiel im Foyer eines Hotels ab. "Pep" blieb stehen und signierte das Kunstwerk. Frank Puritscher war glücklich.

Aber warum sammelt ein Erwachsener ausgerechnet Playmobil-Figuren? "Mich hat die Sammelleidenschaft gepackt", sagt Puritscher. Playmobil gibt es seit 1974, damals war er neun Jahre alt. Er selbst hatte keine Figuren, durfte aber bei Freunden mit dem begehrten Spielzeug spielen, das ihn schon damals faszinierte.

"Das Sammeln ging erst los, nachdem ich erwachsen war. Als ich zum ersten Mal Vater geworden bin, kam das Kind im Manne zum Vorschein", erinnert sich der Ur-Waibstadter. Er klapperte kleine Spielzeugläden in der Region ab und kaufte Ladenhüter auf. Manche Figuren kaufte er doppelt oder gar dreifach. Diese mehrfach vorhandenen Figuren dienen heute als begehrte Tauschobjekte auf Sammlerbörsen.

In seinem Haus in Waibstadt, das auch ein Playmobil-Museum sein könnte, kann man jedoch nur verpackte Spielfiguren bewundern. "Ich spiele mit den Figuren nicht und bin nur leidenschaftlicher Sammler. Wertvoll sind die Spielfiguren nur dann, wenn sie noch original verpackt sind", weiß Frank Puritscher. So bringt es sein wertvollstes Playmobil-Männchen auf einen Marktwert von 1000 Euro.

Wer hinter dem positiv verrückten Sammler einen jungen Erwachsenen vermutet, liegt falsch. Puritscher ist 53 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen, selbstständiger Stuckateur und spielt in seiner Freizeit gerne Badminton. "Als im Jahr 2006 anlässlich der Weltmeisterschaft in Deutschland die ersten Playmobil-Fußballfiguren auf den Markt kamen, hatte ich die Idee, meine beiden Leidenschaften Playmobil und die TSG Hoffenheim miteinander zu verbinden", erinnert sich Puritscher.

In mühevoller Feinarbeit baut der begeisterte Sammler seitdem die Hoffenheimer Spieler zusammen. Für einen Spieler benötigt er mindestens zwei Original-Playmobil-Figuren, zum Beispiel einen Nationalspieler Kroatiens, der mit einer blauen Hose und blauen Stutzen ausgestattet ist, und einen französischen Nationalspieler, der ein blaues Trikot trägt. Wenn man diese beiden Figuren zunächst zerlegt und dann die blauen Teile wieder zusammenbaut, erhält man einen Hoffenheimer Spieler. Es dauert eine Stunde, bis ein Spieler originalgetreu als Playmobil-Figur nachgebildet ist.

Über die Jahre sind beeindruckend detailgetreue Nachbildungen von Hoffenheimer Spielern, Trainern, Fans und besonderen Objekten wie dem Mannschaftsbus oder der Sinsheimer Arena mit Playmobil-Figuren entstanden. Frank Puritscher baut die Figuren nur für sich. Zu kaufen gibt es die Unikate nicht.

Manchmal werden sie jedoch verschenkt: Jeder Hoffenheimer Profispieler erhält vom Playmobil-Freak ein individuell angefertigtes kleines Playmobil-Männchen mit eigenem Namen und der eigenen Nummer auf dem Trikot. "Diese Figuren kommen bei den Spielern sehr gut an. Es hat aber auch schon ,Beschwerden‘ gegeben." Linksfüßler im Team haben ihn darauf hingewiesen, dass er den starken Fuß verwechselt habe, erzählt Puritscher. "Das ist aber nicht zu ändern, denn der Kickfuß ist bei Playmobil immer rechts."

Ab und zu kann man die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Figuren an ausgewählten Orten besichtigen. Mit der persönlichen Unterstützung von Dietmar Hopp, der begeistert auf die Ausstellungsstücke reagierte und einige Vitrinen persönlich signiert hat, durfte Frank Puritscher seine Dioramen bereits im Fanshop der Arena ausstellen. Auch im Sinsheimer Kino waren einige Vitrinen über Wochen im Rahmen einer Sonderausstellung zu sehen, als der Kinofilm über die TSG Hoffenheim dort lief.

Als absolutes Highlight der Hoffenheimer Playmobil-Sammlung stechen zwei 1,60 Meter große und von den Spielern signierte Spielerfiguren heraus, die in vielen Arbeitsstunden vollendet wurden und es auch schon in überregionale Medien schafften. "Mein Traum wäre eine Ausstellung in Sinsheim mit meiner Playmobil-Sammlung und weiteren Raritäten wie den Trikots", sagt Puritscher. Wer weiß, vielleicht geht dieser Traum eines Tages in Erfüllung.