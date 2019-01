Sinsheim. (cab) Neuer Namensgeber des Sinsheimer Stadions ist der Entsorgungs- und Umweltdienstleister "Pre Zero". Aber warum heißt das Unternehmen eigentlich so? Pressesprecher Claudius Güther klärte nach einer RNZ-Anfrage auf.

Der Name sei Anspruch. Ein effizienter, geschlossener Wertstoffkreislauf schütze die Umwelt. Das Unternehmen wolle die Verschwendung wertvoller Rohstoffe eindämmen und die Menge des nicht wieder verwertbaren Abfalls "gegen Null" reduzieren. Daran hat sich das Unternehmen bei der Namensgebung orientiert und den Anspruch ins Englische übersetzt: "Pre Zero". Hört sich auch besser an als "Gegen Null".