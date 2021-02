Die Taufe der „Sinsheim“ im Jahr 2011 war auch für den damaligen Sinsheimer Oberbürgermeister Rolf Geinert (rechts) ein großer Moment. Zurzeit wartet die Maschine in München auf Einsätze; normalerweise ist sie in Frankfurt stationiert. Foto: privat/Repro: Jürriens

Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Die Stadt Sinsheim hat der TSG 1899 Hoffenheim einiges zu verdanken. Nicht nur der Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2008 und der anschließende Stadionneubau haben den Namen des "heiteren Landstädtchens", wie es Goethe 1797 bezeichnet hatte, weit über die Kraichgauer Grenzen bekannt gemacht. Nein, der Erstligafußball war auch dafür verantwortlich, dass ein Lufthansa Airbus A319-100 am 11. Oktober 2011 feierlich und mit Stadtprominenz auf den Namen Sinsheim getauft wurde.

Denn der damalige Oberbürgermeister Rolf Geinert war einige Zeit zuvor bei einem TSG-Spiel in der Rhein-Neckar-Arena zufällig einem Lufthansa-Vorstandsmitglied vorgestellt worden, wie sich Geinert auf Nachfrage erinnert. "Ich schlug ihm vor, dass man doch ein Flugzeug auf den Namen der Stadt taufen könnte, da durch das Technik-Museum ein Bezug zur Fliegerei besteht." Dass er dann doch relativ schnell einen Tauftermin für den "fliegenden Botschafter" erhielt, habe ihn dann doch selbst überrascht. Und in der Tat: Der Name am Rumpf einer Lufthansa Maschine scheint eine Art Aushängeschild für viele Städte zu sein, für das man auch schon mal eine Wartezeit von zehn Jahren in Kauf nehmen muss.

1960 begann die Geschichte der beliebten Flugzeugpatenschaften, als der damalige Regierende Bürgermeister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt erstmals einen Passagierjet auf den Namen "Berlin" taufte. In der Luft gibt es seitdem einige "Berliner" unter den über 300 getauften Flugzeugen der Kranichlinie, aber eben nur eines mit dem Namen "Sinsheim".

Dieses hatte an seinem Tauftermin einen stressigen Tag zu bewältigen, denn morgens flog das Lufthansa-Flugzeug mit der Kennzeichnung D-AIBF von Kopenhagen nach Frankfurt, wurde dort mittags getauft und war anschließend auf dem Flug nach Brüssel als "Sinsheim" unterwegs. "Für uns war das ein großer Tag, als wir mit einem historischen Bus von Reiner Mörch zum offiziellen Termin zur Lufthansa-Werft auf dem Frankfurter Flughafen fuhren", erzählt Geinert. Mit dem Sinsheimer Stadtoberhaupt und seiner Ehefrau an Bord war damals eine Delegation aus Mitgliedern von Verwaltung, Gemeinderat, der damalige Bürgermeister Achim Keßler und Taufpatin Fabiola Münch.

"Ein toller Empfang wurde uns geboten. Und auch die Besichtigung des Fliegers und der Werft war ein echtes Erlebnis, an das ich mich gerne erinnere", freut sich Geinert. Seine Ehefrau hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, den Sekt über den Rumpf des über 60 Tonnen schweren Flugzeugs zu gießen, bevor die Taufurkunde offiziell unterzeichnet wurde.

Und wo steht oder fliegt die Sinsheim aktuell? Nach RNZ-Recherchen war der zweistrahlige Mittelstreckenflieger mit dem Namen der Großen Kreisstadt, der Platz für 138 Passagiere bietet, von Frankfurt, Hannover, München über Berlin und Sylt bis nach Hamburg und Amsterdam im Einsatz. Nach ersten Informationen der Pressestelle der Deutschen Lufthansa AG ist die "Maschine Sinsheim" in München stationiert.

"Aufgrund der aktuellen Lage kommt sie aber nicht zum Einsatz", teilte Dr. Jörg Waber mit, der Sprecher der Fluglinie. Eine aktuelle E-Mail seiner Kollegin Sandra Kraft bestätigt zwar, dass aufgrund des derzeit stark ausgedünnten Flugplanes die "Sinsheim" vorübergehend geparkt wird, hatte aber dann doch noch Neuigkeiten parat. "Das Flugzeug ist generell in Frankfurt stationiert und wurde bereits im neuen Lufthansa-Design umlackiert. Wann es wieder in den Flugbetrieb geht, lässt sich momentan leider nicht voraussagen."

Und selbst eine Ausmusterung wäre kein Problem, denn Patenschaften seien bei Lufthansa eine dauerhafte Institution. Der Name gehe auf ein neues Flugzeug über, wenn der ursprünglich getaufte Flieger aus der Flotte der Lufthansa ausscheiden würde. Auch für die "Sinsheim" gelte somit der Slogan der Airline – "Einmal Lufthansa, immer Lufthansa".

Mit den Patenschaften möchte die Fluglinie die Verbundenheit zum Heimatstandort Deutschland auch in die Regionen tragen, aus denen ein Großteil der Passagiere und Mitarbeiter kommt. Logischerweise hat sich aber nicht nur das Streckennetz in all den Jahrzehnten ausgeweitet, sondern auch die Herkunftsländer der Passagiere.

Daher tragen unter anderem die Airbus A380 auch Namen internationaler Metropolen: Peking, Zürich, Johannesburg. Neben Städten, die in besonderer Weise mit der Luftfahrt oder Lufthansa verbunden sind, orientiert sich das Unternehmen bei der Vergabe auch an Orten, die historisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich eine Bedeutung haben.