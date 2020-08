Sinsheim. (pol/lyd) Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.0000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Bruchstraße ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war ein 42-jähriger BMW-Fahrer gegen 7.30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er an der Kreuzung "Am Kreuzgrund" die Vorfahrt eines 55-jährigen Peugeot-Fahrers missachtete. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt.