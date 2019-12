Sinsheim. (pol/mare) Die Tageseinnahmen eines Geschäfts und ein Handy sind am Mittwoch gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr betrat eine Unbekannte ein Geschäft in der Rosengasse und hielt sich zunächst beim Schaufensters auf. Die Frau wollte daraufhin zwei Schüsseln im Wert von knapp 12 Euro mit einem 200 Euro-Schein bezahlen und feilschte in gebrochenem Englisch um den Preis. Der 47-jährigen Ladeninhaberin war die "Geldwechselbetrugsmasche" nicht unbekannt und sie schloss unverzüglich die Ladenkasse.

Da die Unbekannte immer unverschämter wurde, verwies die 47-Jährige die Frau aus dem Geschäft und begleitete sie auch zur Ladentüre. Nachdem sie sich in Richtung Innenstadt weggelaufen war, stellte die 47-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse mit den Tageseinnahmen in nicht bekannter Höhe und Ausweispapieren sowie ihres Handys fest. Sie verständigte gleich die Beamten des Polizeireviers Sinsheim, die trotz sofortiger Fahndung die Unbekannte nirgends mehr antreffen konnten.

Die 47-Jährige gab folgende Personenbeschreibung ab: Die Frau war 38 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hatte eine normale Statur. Sie trug auffällige, neuwertige schwarze Sneaker mit weißer Sohle und eine dunkle, eher graue Grobstrickmütze. Sie hatte eine braune Damenumhängetasche davon.

Zeugen, die gegen 13.45 Uhr auf die beschriebene Person evtl. aufmerksam wurden und Hinweise geben können, bittet die Polizei,sich unter Telefon 07261/6900 zu melden.