Sinsheim. (pol/mare) Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Freitagnachmittag der Fahrer eines Sattelzuges in Sinsheim. Das meldet die Polizei.

Der 56-jährige Fahrer eines Renault-Kleintransporters wollte aus einer Parkbucht vor einem Geschäft in der Straße "Am Schäfersbruch" rückwärts auf die Fahrbahn fahren. Um einen Sattelzug, der auf der Straße "Am Schäfersbruch" in Richtung Neulandstraße unterwegs war, passieren zu lassen, fuhr er wieder in die Parkbucht zurück.

Als der Sattelzug schließlich nach rechts auf die Neulandstraße abbog, streifte das Heck des Aufliegers den Kleintransporter und beschädigte unter anderem die Rückleuchte.

Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Daraufhin setzte der Fahrer des Sattelzuges seinen Weg fort, ohne anzuhalten.

Der Fahrer des Renault stieg aus und rannte hinter dem Sattelzug her und versuchte vergeblich, diesen zu stoppen. Dabei konnte er das Kennzeichen des Aufliegers ablesen und sich notieren.

Nach Angaben des Geschädigten handelte es dabei um ein ausländisches Kennzeichen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund und der Buchstaben- und Zahlenkombination "NO 8430 P". Bei dem Sattelzug soll es sich um eine weiße Zugmaschine mit einem Auflieger mit Plane handeln.

Die Plane soll dunkelrot mit mehreren dunkelblauen Längsstreifen gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.