Sinsheim-Rohrbach. (jubu) Am Donnerstag kurz vor 12 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rohrbach und Sinsheim in die Rohrbacher Spritzbergstraße alarmiert. Zuvor hatten die Bewohner des Zweifamilienhauses eine Rauchentwicklung aus dem Heizungsraum in der Einliegerwohnung festgestellt. Sie verständigten den Notruf und brachten sich in Sicherheit.

Vor Ort eingetroffen gingen die ersten Feuerwehrleute unter Atemschutz in den Heizraum im Keller vor. "Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Verpuffung am Ölbrenner", so Feuerwehrkommandant Michael Hess vor Ort gegenüber der RNZ. Verletzt wurde durch Verpuffung und Rauchentwicklung niemand. Vor Ort im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Abteilungen Rohrbach und Stadt mit vier Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.